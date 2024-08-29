Как помочь ребенку выучить историю и литературу?

Летние каникулы не вечны и скоро снова настанут школьные будни с новыми темами, контрольными и экзаменами. А пятиклассников ждут и новые предметы, в том числе и такие сложные, как история и литература.

Советы о том, как помочь детям освоиться и действительно хорошо запоминать как исторические даты, так и произведения классиков, в материале «Рамблера».

История

История с ее многочисленными датами, событиями, множеством имен и причинно-следственными связями иногда вызывает ужас даже у взрослых, что уж говорить о детях.

Да, совершенно невозможно охватить сразу все, но можно разбить большой объем на части. Чтобы легче выучить даты и биографии исторических личностей, нужно просто попробовать окунуться в эту эпоху. Визуализировать для себя пламенные речи греческих ораторов или давно отгремевшие сражения. В этом отлично помогут фильмы на исторические темы, которые можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. Иногда даже несколько минут яркого и интересного фильма могут дать для запоминания основных примет эпохи больше, чем много страниц текста.

Нужно также учиться видеть не только детали, но и всю картину в целом. Выделяйте главное из исторических событий, а не просто механически заучивайте даты. Чертите схемы, чтобы понять взаимосвязи, изучайте контурные карты. Нанеся маршрут продвижения войск, можно лучше понять не только логику битвы, но и легче запомнить, в каком году она произошла.

Литература

Визуализация прекрасно работает и для запоминания произведений из школьной программы по литературе. В помощь ученикам и их родителям в онлайн-кинотеатре Okko есть специальный раздел с названием «Экранизации школьной литературы. Средняя школа».

Ребенку сложно запомнить мифы Древней Греции, и он теряется среди множества имен богов Олимпа? Нужно их просто представить, увидеть на экране! И сразу станет проще запомнить, что Зевс в гневе может кинуть молнии, а Прометей принес людям огонь.

© Okko

При этом особенно хорошо помогает просмотр фильмов на основе произведений, которые изначально должны были ставиться на сцене. Поход в театр не всегда доступен, а фильм можно посмотреть в любое свободное время.

А вот стихи некоторым детям гораздо легче запомнить, если не смотреть на строчки, а слушать их. Особенно, если стихотворение читают профессиональные актеры, которые, подобрав правильные интонации, делают шедевры классиков еще ярче и объемнее. Послушать произведения школьной программы в профессиональном исполнении можно в приложении «Звук». Для удобства они сгруппированы по годам обучения и достаточно лишь выбрать нужный класс школы.

© Zvuk.com

Благодаря помощи и поддержке гораздо легче справиться с такими непростыми, но такими интересными предметами как история и литература. И помните, что даже самый большой объем знаний прекрасно можно усвоить кусочками.