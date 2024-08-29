В каком возрасте стоит отдавать ребенка в спортивные секции

Врач назвал оптимальный возраст для начала занятий спортом для ребенка
Врач высшей категории Александр Горячев назвал оптимальный возраст, в котором ребенку стоит начинать заниматься спортом. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
По мнению специалиста, это 6 лет.
«При этом отдавать ребенка нужно не в те секции, куда хотят родители, а в то спортивное направление, которое подходит ребенку по росту, весу и психоэмоциональному развитию», — заявил Горячев.
Врач также напомнил о важности занятий спортом и физической культурой.
«Это укрепляет иммунитет, улучшает внимание и познавательные способности детей. Ребенок становится более выносливым, у него формируется стойкий спортивный характер», — отметил Горячев.
Ранее фитнес-тренер Игорь Молот назвал способ быстро проверить уровень физической подготовки. Он предложил выполнить тренировку и по ее итогам определить спортивное состояние.