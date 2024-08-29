Опрос выявил страх родителей относительно школьного буллинга

Большинство родителей от перехода на семейное обучение останавливает отсутствие возможности социализировать ребенка в коллективе. Это показало исследование образовательной компании «Точка Знаний», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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По данным опроса, 31% россиян задумываются о том, чтобы перевести ребенка на семейное обучение, 9% респондентов уже на нем — и в этом году к ним прибавится еще 3%. Категорически против семейного обучения 20% опрошенных родителей.

Формат семейного обучения подразумевает, что общеобразовательная школа не принимает участие в процессе обучения ребенка (за исключением получения аттестации), а вся ответственность за него лежит на самих родителях.

Россияне, чьи дети уже опробовали семейное обучение, отметили главным преимуществом этого формата (и решающим критерием при выборе) отсутствие буллинга и давления, например, со стороны сверстников или учителей (27%).

Кроме того, по мнению родителей, к плюсам семейного обучения относятся: возможность сосредоточиться на сильных сторонах ребенка (19%), углубленно изучать интересующие его предметы (11%), подбирать индивидуальную программу (18%), самостоятельно составлять расписание (14%) и путешествовать всей семьей в любое время года (11%).

«Самая частая причина, по которой родители начинают искать альтернативы школьному образованию — это травля ребенка со стороны сверстников. Другая распространенная причина — низкий уровень качества преподавания в школе. Также семейное обучение зачастую выбирают родители, чьи дети серьезно занимаются спортом. Однако важно понимать, что не всем может подойти семейное обучение, особенно это касается школьников, у которых отсутствует мотивация к учебе и самодисциплина», — отметил автор исследования, преподаватель и основатель онлайн-школы «Точка Знаний» Андрей Шелудько.

При этом он подчеркнул, что самое важное в любом образовательном процессе — это не сам формат, а умение преподавателя заинтересовать ребенка предметом и безопасная и комфортная атмосфера во время обучения.

40% опрошенных в качестве основной причины выбора традиционного школьного образования указали потребность в социализации ребенка. Еще 24% отметили, что у них нет возможности или ресурсов, чтобы организовать такой переход, а 13% родителей выразили беспокойство по поводу ухудшения успеваемости ребенка на семейном обучении.