Больше трети родителей хотят уберечь детей от выбора стрессовой профессии

Больше трети — 38% — родителей назвали самыми нежелательными для детей профессии с высоким уровнем риска, ответственности и стресса. В частности, они бы не хотели, чтобы ребенок стал полицейским, шахтером, хирургом, показал опрос «АльфаСтрахование» ко Дню знаний, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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Наибольшую обеспокоенность вызвали профессии, связанные с физическим риском и тяжелым физическим трудом. 78% родителей не хотели бы, чтобы ребенок стал шахтером. 72% — строителем, 69% — грузчиком, 68% — водителем большегрузов, 65% — металлургом, 61% — железнодорожником, 56% — каменщиком, 52% — газовщиком, 48% — работником химической промышленности. Также называли профессии, связанные с электротехникой, добычей полезных ископаемых, агрохимией, ликвидацией ЧС, авиацией.

Следующими по уровню нежелательности стали профессии в сфере торговли и обслуживания, такие как продавец и официант. Против них высказались 43 и 39% родителей. Они отметили, что данные специальности часто связаны с низкой оплатой труда и отсутствием перспектив карьерного роста. При этом уровень ответственности и стресса не соответствует затратам.

Против работы детей в медицине выступили 26% респондентов, отметив, что не хотели бы, чтобы ребенок стал хирургом. По их мнению, риски переживаний за жизнь и здоровье другого человека слишком велики.

В то же время более благоприятно родители относятся к профессиям в сфере IT (45%), юриспруденции (31%), считая их стабильными и престижными. За работу в здравоохранении, выступили 25% родителей. Они хотели бы, чтобы ребенок стал стоматологом, офтальмологом, терапевтом.

Помимо этого, родители не хотели бы, чтобы дети становились слесарями, агрономами, токарями, бухгалтерами, а также дворниками.