Психолог рассказал, как помочь ребенку полюбить школу

До начала учебного процесса осталось всего два дня, а это значит, что во многих семьях снова начнутся конфликты из-за выполнения домашней работы и походов в школу. Как родителю наладить процесс адекватного взаимодействия с ребенком, журналист ИА sovainfo.ru узнал у специалиста.

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Существует три позиции взаимодействия со школьником, которых чаще всего придерживаются родители в процессе воспитания и обучения. Но не все из них ведут к успеху, рассказал психолог Роман Едавкин.

В первом случае взрослый нервничает из-за собственных страхов, которые были получены в детстве или связаны с неоправданными ожиданиями в отношении своего отпрыска.

«Например, если ребенок получит двойку, то родителю будет стыдно, он будет из-за этого краснеть на собрании или в сравнении с детьми друзей чувствовать себя в проигрыше. Такой взрослый будет придавать сверхзначимость учебной деятельности и держать ребенка под жесточайшим напором», - объясняет Роман.

У ребенка в ответ на такую реакцию формируется ощущение жуткого страха, напряжение, усталость от учебной деятельности.

«Он видит вокруг учебы один негатив, он не получает мотивации, и, как следствие, у него возникает ненависть к учебе, оценки портятся и желание учиться пропадает».

Во втором случае родители выражают попустительскую позицию, то есть никак не поощряют ребенка за успехи, но и не ругают за "промахи".

«В этом случае есть вероятность, что ребенок увлечется учебой сам, с помощью грамотного педагога или в соревновательном моменте с другими учениками. Но может случиться и наоборот - он вовсе утратит интерес и даже не будет пытаться заниматься».

Третий вариант, который эксперт считает максимально адекватным и зрелым, - грамотно спланированные методы поощрения. Это касается не только учебной деятельности, но и любой другой. Секрет - в отсутствии негативных реакций.

«Если ребенок получил хорошую оценку, мы должны это отметить, обозначить, насколько нам это важно, и вызвать у ребенка яркие эмоции, тем самым сформировав у него положительные ассоциации к учебе как к способу получения любви, подарков и внимания».

Роман подчеркнул, что важно сделать упор только на действительно важных и значимых моментах.

«Это действует не по принципу "мы просто всегда хвалим". Только за результаты, хорошие оценки, достижения. Поощрение должно строго соответствовать уровню успеха».

Кроме того, комфортное отношение на уровне родитель - ребенок - школа возникает не из взаимодействия его участников, а в основном из привычек и грамотно организованного образа жизни и режима дня.

«Собирая ребенка в школу, взрослые понимают, что впереди будут трудности. Следовательно, к ним надо приготовиться и организовать свою жизнь таким образом, чтобы быть к ним готовыми и решать вопросы комфортно и легко. Это непросто, но решаемо».

Родитель должен спокойно, уверенно и на собственном примере показать, как собраться вовремя в школу, и мотивировать ребенка сделать уроки, пока взрослые на работе, чтобы вечером, когда все соберутся вместе, весело провести время.