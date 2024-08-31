Самарский психолог рассказал, как помочь ребенку полюбить школу
До начала учебного процесса осталось всего два дня, а это значит, что во многих семьях снова начнутся конфликты из-за выполнения домашней работы и походов в школу. Как родителю наладить процесс адекватного взаимодействия с ребенком, журналист ИА sovainfo.ru узнал у специалиста.
Существует три позиции взаимодействия со школьником, которых чаще всего придерживаются родители в процессе воспитания и обучения. Но не все из них ведут к успеху, рассказал психолог Роман Едавкин.
В первом случае взрослый нервничает из-за собственных страхов, которые были получены в детстве или связаны с неоправданными ожиданиями в отношении своего отпрыска.
«Например, если ребенок получит двойку, то родителю будет стыдно, он будет из-за этого краснеть на собрании или в сравнении с детьми друзей чувствовать себя в проигрыше. Такой взрослый будет придавать сверхзначимость учебной деятельности и держать ребенка под жесточайшим напором», - объясняет Роман.
У ребенка в ответ на такую реакцию формируется ощущение жуткого страха, напряжение, усталость от учебной деятельности.
«Он видит вокруг учебы один негатив, он не получает мотивации, и, как следствие, у него возникает ненависть к учебе, оценки портятся и желание учиться пропадает».
Во втором случае родители выражают попустительскую позицию, то есть никак не поощряют ребенка за успехи, но и не ругают за "промахи".
«В этом случае есть вероятность, что ребенок увлечется учебой сам, с помощью грамотного педагога или в соревновательном моменте с другими учениками. Но может случиться и наоборот - он вовсе утратит интерес и даже не будет пытаться заниматься».
Третий вариант, который эксперт считает максимально адекватным и зрелым, - грамотно спланированные методы поощрения. Это касается не только учебной деятельности, но и любой другой. Секрет - в отсутствии негативных реакций.
«Если ребенок получил хорошую оценку, мы должны это отметить, обозначить, насколько нам это важно, и вызвать у ребенка яркие эмоции, тем самым сформировав у него положительные ассоциации к учебе как к способу получения любви, подарков и внимания».
Роман подчеркнул, что важно сделать упор только на действительно важных и значимых моментах.
«Это действует не по принципу "мы просто всегда хвалим". Только за результаты, хорошие оценки, достижения. Поощрение должно строго соответствовать уровню успеха».
Кроме того, комфортное отношение на уровне родитель - ребенок - школа возникает не из взаимодействия его участников, а в основном из привычек и грамотно организованного образа жизни и режима дня.
«Собирая ребенка в школу, взрослые понимают, что впереди будут трудности. Следовательно, к ним надо приготовиться и организовать свою жизнь таким образом, чтобы быть к ним готовыми и решать вопросы комфортно и легко. Это непросто, но решаемо».
Родитель должен спокойно, уверенно и на собственном примере показать, как собраться вовремя в школу, и мотивировать ребенка сделать уроки, пока взрослые на работе, чтобы вечером, когда все соберутся вместе, весело провести время.
«Важно поощрять ребенка за качественное выполнение дел, которые он должен осуществить до возвращения домой родителей. Это не обязательно может быть какое-то вещественное поощрение, но и радостные совместные дела, игры и развлечения. А после вовремя лечь спать, а с утра со свежими силами начать этот цикл снова».