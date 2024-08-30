Психолог рассказала, как настроить ребенка к 1 сентября

В Роспотребнадзоре напомнили, как подготовить ребёнка к учебному году. В ведомстве рекомендуют создать положительную атмосферу. Дайте понять школьнику, главное в процессе обучения не оценка, а знания. Ещё поясните, что ребёнок может рассчитывать на вашу поддержку и помощь в случае необходимости. Кроме того, важно, чтобы первое сентября воспринималось как праздник. Об этом Авторадио рассказала клинический психолог Полина Токарева:

"Самое интересное - ребёнок относится к 1 сентября также, как и его родители. Если вы радостно принимаете этот день, объясняете школьнику, что это классный праздник, он может встретиться с друзьями, пообщаться, показать новые вещи, новую канцелярию, то у ребёнка будут формироваться прекрасные ассоциации. Потому что главный интерес у школьника в этом возрасте - это общение".

По словам экспертов, в первый месяц учебы даже можно отказаться от секций и кружков, чтобы ребенку было легче войти в рабочий ритм. Еще, по мнению специалистов, школьнику важно начать привыкать к школьному режиму дня. Не пользоваться гаджетами до позднего вечера. Ложиться и просыпаться в одно и то же время.