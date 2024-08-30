Психолог рассказала об адаптации ребенка при переходе в новый класс

Психолог Городского психолого-педагогического центра столичного Департамента образования и науки Анна Филимонова рассказала об адаптации ребёнка при переходе в новый класс.

Первое время в новом коллективе следует больше наблюдать и слушать, поделилась она с РИАМО.

Внимательность к происходящему поможет понять устои и традиции класса, а также завести новых друзей с общими интересами. Это поможет привыкнуть к новой обстановке и стать в ней своим, отметила Филимонова.

«Напомните ребёнку, что новые одноклассники ничего не знают о нём и тоже пытаются понять, какой он человек. Первые недели в коллективе — это время формирования своей репутации», — добавила психолог.

Ранее детский психолог Светлана Клюваева рассказала, как подготовить к школе будущего первоклассника.