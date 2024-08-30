Телеведущая рассказала, как сохранить нервы перед 1 Сентября

Следует вовремя подготовить ребенка к школе, рассказала «ФедералПресс» телеведущая Наталья Страшнова. По ее словам, также важно поддерживать и психологически настраивать школьника.

Очень важно собрать ребенка к школе вовремя. А как правило, это покупка новой формы, обуви, спортивной одежды, тетрадей, обложек и т.д. При подготовке так же важны психологический настрой и поддержка, — объяснила эксперт.

Телеведущая отметила, что ребенок должен понимать, что он сам несет ответственность за свои оценки и свое поведение. Также важно не перегрузить ребенка различными дополнительными занятиями, так как он должен успевать справляться с основной школьной программой.

И в этой динамичной подготовке, на мой взгляд должно быть понимание того, что своим волнением, можно «заразить» ребенка и эти переживания не дадут ученику заниматься спокойно, — добавила Страшнова.

Кроме того, нужно сохранять радость в ожидании праздника, а не суетиться и переживать, подытожила эксперт.

Ранее флорист Георгий Сухаржевский заявил, что при выборе букета цветов для учителя на 1 Сентября нужно отталкиваться от предпочтений преподавателя, это будет самый беспроигрышный вариант. По его словам, если в школу идет первоклассник, стоит ориентироваться на его вкусы вне зависимости от вида цветов, но при этом лучше не дарить букет с любовной тематикой.