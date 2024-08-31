Взгляд психологов: как крик формирует детские комплексы

Родительский крик — частое явление в семьях, когда взрослые сталкиваются с непослушанием детей или другими сложными ситуациями. Однако, несмотря на его распространённость, крик может иметь серьёзные и долговременные последствия для психического здоровья детей. Чтобы разобраться в этой проблеме, мы обратились за мнением к экспертам в области психологии — Кристине Егоровой и Елене Козловой. Их профессиональные комментарии помогут понять, как крик влияет на формирование личности ребёнка и как избежать негативных последствий.

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Влияние крика на психику ребёнка

Кристина Егорова, семейный и детский психолог, подчёркивает, что крик от родителей часто становится источником страха и тревоги для ребёнка. Постоянные всплески негативных эмоций со стороны взрослых приводят к тому, что ребёнок начинает бояться выражать свои чувства и обсуждать проблемы, замыкаясь в себе.

«Когда ребёнок слышит от родителя слова вроде "Ты ленивый" или "Ты ни на что не способен", это разрушает его веру в себя и формирует у него чувство собственной неполноценности», — объясняет Кристина.

Этот страх может перерасти в хроническую тревожность, а негативные установки, которые ребёнок усваивает от родителей, подрывают его самооценку и уверенность в себе. Это часто приводит к отчуждению от родителей, поскольку дети перестают видеть в них источник поддержки и защиты, что существенно усложняет построение доверительных и близких отношений в семье.

Елена Козлова, психолог, дополняет эту мысль, подчёркивая важность раннего детства в формировании психики.

«Психика даётся человеку от рождения, но в процессе жизни развивается, трансформируется и формируется в зависимости от обстоятельств жизни, эмоционального поведения и многих других факторов, которые впоследствии влияют на личность человека», — отмечает она.

Формирование личности под воздействием крика

Особенно важным является возраст от 1 до 5 лет, когда закладываются основы будущей личности. В этот период ребёнок должен чувствовать себя защищённым и любимым, чтобы развивать здоровую самооценку и уверенность в своих силах.

«В своей изначальной природе ребёнок приходит с ощущением полноты, радости, счастья, чистой энергии любви. Его задача на этом этапе — познавать мир через игру, быть самим собой», — говорит Елена Козлова.

Однако когда родители начинают использовать крик как средство воспитания, они ставят ограничения на естественные проявления ребёнка, подавляя его активность и творчество. Эти ограничения формируют в ребёнке убеждение, что он "не такой", "плохой", и что для того, чтобы его любили, он должен подавлять свою личность и следовать правилам взрослых. Это может привести к внутренним конфликтам, которые проявляются в психосоматических заболеваниях и формируют негативное восприятие окружающего мира.

«На этом этапе происходит надлом в психике и формирование поведения, удобного для взрослых, но губительного для полноценного развития личности ребёнка», — добавляет Козлова.

Когда такие модели поведения закрепляются, они переходят во взрослую жизнь, где человек продолжает подстраиваться под ожидания окружающих, подавляя свои истинные желания и потребности.

Как избежать негативного влияния крика?

Оба эксперта сходятся во мнении, что осознание вреда крика — первый шаг на пути к более здоровым отношениям с детьми. Важно научиться контролировать свои эмоции и искать альтернативные способы взаимодействия с ребёнком.

Контроль над эмоциями. Часто крик является реакцией на стресс или усталость. Важно научиться распознавать эти моменты и переключаться на более спокойное общение.

«Попробуйте сделать паузу, глубоко вдохнуть и спокойно обсудить ситуацию», — советует Кристина Егорова.

Конструктивное общение. Важно не только избегать крика, но и уметь конструктивно общаться с ребёнком. Взамен обвинений и запретов, используйте фразы, которые подчёркивают вашу заботу и стремление решить проблему вместе. Например, предложение «Давай вместе подумаем, как можем это исправить» помогает ребёнку понять, что его мнение и чувства важны для вас.

Экологичный подход к воспитанию. Елена Козлова рекомендует переключать внимание ребёнка с нежелательной деятельности на что-то более спокойное и интересное, чтобы избежать напряжения и конфликтов.

«Применяя крик и запреты, вы в большинстве случаев растите удобного для системы человека, который будет подстраиваться под обстоятельства для "выживания" в опасном мире», — предупреждает она.

Чёткие правила и границы. Заранее обсудив с ребёнком, что от него ожидается, и чётко обозначив последствия нарушений, вы можете избежать ситуаций, в которых может возникнуть необходимость повышать голос.

Обращение за помощью. Если крик стал привычной реакцией на детское поведение, стоит обратиться за помощью к специалисту. Семейный психолог поможет найти причины раздражительности и научит новым способам взаимодействия с детьми, которые будут способствовать укреплению доверия и гармонии в семье.

Заключение

Родительский крик — это не просто способ выразить недовольство или попытаться воспитать ребёнка. Это мощный стрессовый фактор, который может разрушить самооценку и уверенность ребёнка в себе, формируя у него искажённое восприятие мира. Важно осознать, что тёплые, доверительные отношения с детьми — залог их будущего благополучия и эмоциональной устойчивости. Отказ от крика в пользу конструктивного общения и понимания позволит воспитать здоровую, уверенную в себе личность, готовую к гармоничным отношениям в будущем.