Как управлять стрессом во время учебы

Учебный процесс — это существенная физическая, психическая и эмоциональная нагрузка на нервную систему учащегося. О способах преодоления стресса и управления им рассказала «Вечерней Москве» детский психиатр, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Юлия Глухова.

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Чем опасен стресс для ребенка

Нередко ученики, сталкиваясь с повышенными требованиями и дисциплиной в учебных заведениях, с необходимостью усваивать большие объемы информации, с ситуациями оценки полученных знаний и страхом получить неудовлетворительный балл, пребывают в состоянии стресса и эмоционального перенапряжения. Частые и длительные стрессы способны истощать нервную систему и приводить к различным расстройствам:

нарушениям сна;

повышенной утомляемости;

трудностям с концентрацией внимания;

снижению настроения;

нарушениям аппетита и так далее.

Кроме того, стресс способен вызывать появление новых или обострение уже имеющихся хронических заболеваний. Все это не лучшим образом сказывается на учебном процессе и на качестве жизни в целом.

Как снизить уровень стресса

Снизить уровень стресса и уменьшить его неблагоприятное влияние на нервную систему и организм в целом можно с помощью здорового образа жизни. Для этого необходимо соблюдать режим труда и отдыха. Периоды повышенной нагрузки необходимо чередовать со сменой деятельности на более спокойные занятия:

прогулки по городу;

пребывание на природе;

прослушивание спокойной музыки;

чтение книги и так далее.

Желательно также организовать распорядок дня: вставать и ложиться в одно и то же время, высыпаться — следить за тем, чтобы продолжительность ночного сна была не меньше восьми–девяти часов в сутки.

Стоит исключить вредные привычки, например многочасовое сидение за компьютером или в смартфоне, поздний отход ко сну (позже 23:00), злоупотребление кофе и так далее. Если отсутствуют противопоказания, то стоит включить в свою жизнь занятия спортом и просто поддерживать достаточный уровень физической активности.

Все это поможет сделать организм более устойчивым к воздействию стресса. Также существует ряд психотерапевтических методик, позволяющих справиться с возникающими стрессовыми ситуациями как во время учебного процесса, так и в повседневной жизни.

Упражнения

Дыхание

Во время стрессовой ситуации закройте глаза и сосредоточьтесь на собственном дыхании. Менять частоту и глубину дыхания, как при дыхательных упражнениях, не нужно. Сконцентрировавшись на своем дыхании, вы сможете отвлечься от ситуации, вызывающей стресс, и таким образом снизить эмоциональное напряжение.

Переключение внимания

Можно попробовать переключить внимание с внутренней тревоги, возникающей во время стрессовой ситуации, на объекты внешнего мира. Для этого посмотрите вокруг себя и назовите пять вещей, которые вы видите. Затем назовите четыре вещи, которые вы можете потрогать. Обратите внимание на три вещи вокруг вас, которые вы можете слышать, и на две вещи, которые вы чувствуете по запаху. И наконец, найдите одну вещь, которую вы можете попробовать. Данная техника поможет вам не «утонуть» в эмоциях, а отвлечься от них и переместить внимание с внутренних переживаний на окружающую обстановку.

Но если все же с помощью данных рекомендаций вам не удается справиться со стрессом самостоятельно, стоит обратиться за помощью к таким специалистам, как психотерапевт и психолог.