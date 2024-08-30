Как помочь ребенку сохранить осанку

Врач травматолог-ортопед отделения травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы Минздрава, кандидат медицинских наук Андрей Пантелеев рассказал, как помочь ребёнку сохранить осанку.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он посоветовал, в частности, организовать ребёнку правильное рабочее место. Ему должно быть удобно сидеть за столом.

Также необходимо подобрать матрас и подушку в соответствии с индивидуальными особенностями ребёнка. После сна он должен чувствовать себя отдохнувшим.

Кроме того, рекомендуется организовать ребёнку активный досуг и ежедневные прогулки.

Ранее старший методист онлайн-школы Synergy Kids Анастасия Корытцина рассказала, как подготовить ребёнка к школьному сезону.