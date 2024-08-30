Сиротам и опекунам помогут быстрее встретиться друг с другом

Обновлен порядок отбора образовательных, медицинских и других организаций для реализации некоторых полномочий органа опеки и попечительства. Соответствующий приказ Министерства просвещения от 23 июля 2024 г. № 507 вступает в силу 31 августа.

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Органы опеки и попечительства могут передавать другим организациям полномочия по выявлению несовершеннолетних, нуждающихся в опеке или попечительстве, а также граждан, желающих стать опекунами и попечителями или принять детей в семью.

Заниматься этим могут образовательные, медицинские организации, а также организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для отбора таких организаций орган опеки размещает соответствующее извещение на сайте местной администрации, а также в местных СМИ не позднее чем за 20 календарных дней до начала подачи заявлений.

Указано, что само заявление составляется в произвольной форме, при этом в нем нужно указать сведения об учредителе организации, ее полное наименование, местонахождение и почтовый адрес, а также адреса электронной почты и официального сайта. Кроме того, требуется описать основные направления деятельности. К заявлению прилагаются заверенные копии документов.

Также отмечается, что заявление оформляется на бланке организации на русском языке в одном экземпляре и подписывается руководителем. Карандашные заявления не принимаются, как и неразборчивые и с исправлениями.

Заявление, скорее всего, одобрят, если основная деятельность организации соответствует полномочиям органа опеки и попечительства и в ее штате есть соответствующие работники.

Шансы на успех повысятся, если у организации есть опыт работы по одному из направлений:

защита прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе оставшихся без попечения родителей либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни или здоровью, либо препятствующей их нормальному воспитанию и развитию,

профилактика безнадзорности и беспризорности социального сиротства, жестокого обращения с несовершеннолетними гражданами,

оказание несовершеннолетним гражданам, в том числе оставшимся без попечения родителей, а также гражданам, в семьи которых переданы такие дети, услуг по социальному, медицинскому, психологическому или педагогическому сопровождению,

подготовка граждан, желающих стать опекунами или попечителями несовершеннолетних либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание,

содействие семейному устройству детей под опеку или на воспитание в семью, включая консультирование потенциальных усыновителей.

Решение органа опеки и попечительства о передаче полномочий либо отказе в этом оформляют в письменной форме в течение 30 дней со дня получения заявления и приложенных к нему документов. Заверенная копия решения направляется в организацию в течение семи календарных дней со дня его подписания на электронную почту и по почтовому адресу, указанному в заявлении. Также информацию о результатах отбора размещают на сайте местной администрации и в местных СМИ.

Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова рассказала «Парламентской газете», что в государственном банке данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которых можно помещать в замещающие семьи, сегодня около 30 тысяч человек. При этом в школах-интернатах, домах ребенка, домах для детей с инвалидностью, социально-реабилитационных центрах и других интернатных учреждениях находится более 58 тысяч детей.

«То есть мы понимаем, что их родители не лишены и не ограничены в родительских правах, и с ними можно и нужно работать в первую очередь, помогать им преодолеть имеющиеся трудности. При этом поддержать можно и тех родителей, чьи дети уже оказались в банке данных. И случаи таких возвращений в семью тоже есть. Их может быть больше», — рассказала детский омбудсмен.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.