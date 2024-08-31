Эксперт дала советы, как восстановить учебный ритм после каникул

После летних каникул многим ученикам сложно вновь войти в учебный ритм, потому что тело и ум привыкли к расслаблению. Анна Солдаева, основатель онлайн-школы ЕГЭ insperia, старший эксперт ЕГЭ по русскому языку, рассказала «Газете.Ru» о нескольких простых, но эффективных техниках, которые помогут вернуть дисциплину и продуктивность в учебный процесс.

По мнению Солдаевой, важно не бросаться с головой в учебу, начинать возвращение к учебной рутине лучше постепенно.

«Так получится избежать стресса и перегрузки, которые могут привести к усталости и нежеланию учиться в принципе. Позвольте себе адаптироваться к новым условиям и темпу жизни после каникул», — сказала эксперт.

Такой подход напоминает методику внедрения привычек: если вы хотите начать бегать, не стоит сразу преодолевать километровые дистанции. Лучше постепенно наращивать темп, начиная с покупки формы и прогулок, чтобы адаптация проходила плавно.

Еще один полезный совет — запланировать следующий отдых. Для школьников это может быть продумывание совместно с родителями будущих каникул.

«Планирование следующего отдыха может стать мощным мотивационным инструментом. Когда у вас есть конкретная цель, на которую можно ориентироваться, учеба воспринимается легче. Помимо этого так вы сможете избежать дофаминового обрыва, когда после продолжительного отдыха становится сложно вернуться к работе или учебе», — подчеркнула Солдаева.

Для поддержания мотивации стоит обратить внимание на положительные моменты, которые может предложить школа: встречи с друзьями, любимыми учителями или интересные предметы. Даже сама атмосфера учебного процесса, ощущение прогресса и новых знаний может приносить удовольствие.

«Фокусируйтесь на положительных аспектах учебы, ведь они могут стать отличным источником мотивации. Напомните себе, что учеба — это не только обязанности, но и возможность узнать что-то новое, общаться с друзьями и расти как личность. Чем больше положительных моментов вы найдете, тем легче будет вернуться к учебному ритму», — добавила эксперт.

Особую важность восстановление учебного ритма имеет для тех, кто готовится к экзаменам. В начале учебного года ученики часто сталкиваются с мифами и страхами, связанными с экзаменами, особенно с ЕГЭ и итоговыми сочинениями.

«Многие ученики начинают беспокоиться о предстоящих экзаменах задолго до их начала, и это порой только усугубляет ситуацию. Я бы порекомендовала заранее ознакомиться с требованиями и демоверсиями, чтобы убрать неопределенность и страх. Знание критериев и структуры экзамена может существенно снизить уровень стресса и сделать подготовку более эффективной», — рекомендовала Солдаева.

В целом, успешное возвращение к учебе после летних каникул требует не только дисциплины, но и правильного настроя. Постепенность, планирование отдыха и фокус на положительных аспектах учебного процесса помогут школьникам и студентам избежать стресса и быстро вернуться к продуктивному обучению, резюмировала она.