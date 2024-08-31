Как изменятся в будущем ЕГЭ и ОГЭ

Завершено Всероссийское обсуждение изменений в школьные экзамены. В течение пяти дней эксперты Рособрнадзора, учителя, ректоры, депутаты обсуждали, какими быть Единому и Основному госэкзаменам.

На специальную почту пришло более 900 предложений.

- Это общественное обсуждение не для галочки, а для того, чтобы сделать новый шаг вперед, - отметил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. - Такие обсуждения нужно проводить если не раз в год, то раз в два-три года точно. Рособрнадзор готов оставаться в постоянном диалоге с учителями, родителями, региональными властями, чтобы все наши решения были максимально выверены и не создавали лишних сложностей и неудобств участникам экзаменов.

Анзор Музаев подчеркнул главное: все содержательные изменения в ЕГЭ и ОГЭ, не коснутся экзаменов 2025 года.

- Все новинки сначала пройдут проработку и апробацию в течение двух и более лет. ЕГЭ 2025 года будет меняться только в том формате, который предусмотрен демоверсиями. Они уже опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), - пояснил он.

Итак, что взяли в работу, а что нет?

В ответе за ошибку

Поддержана идея о том, что при проверке экзаменационной работы должно быть указано, за какую ошибку и сколько баллов снял эксперт.

- Будем предлагать эту норму для внесения в порядок проведения государственной итоговой аттестации, - пообещала директор ФИПИ Оксана Решетникова.

А вот говорить о том, что в проверке работ в ближайшем будущем будет участвовать искусственный интеллект - преждевременно.

- Искусственный интеллект, конечно, все активнее входит в нашу жизнь, но пока полностью доверить ему проверку ответов участников ЕГЭ мы не можем, - сказала Решетникова. - В ближайшее время займемся этим вопросом, все проанализируем.

Опытным путем

Большую дискуссию вызвал вопрос о включении в ЕГЭ по физике, химии и биологии экспериментальной части.

Большинство согласились, что идея отличная, но на практике пока ее исполнить сложновато. Все упирается в технику - далеко не везде есть качественное оборудование, и в квалифицированных специалистов, которые должны сопровождать проведение опытов в каждом экзаменационном пункте. А если говорить о моделировании виртуального эксперимента, то он не сможет в полной мере заменить умение проводить эксперимент реальный.

- Берем обязательство разработать перспективные модели реального и виртуального эксперимента и попробуем на 2026-2027 год выйти на апробацию этих подходов, - заявила Оксана Решетникова.

Поговорим?

В ЕГЭ по литературе может появиться устная часть как дополнение к письменным заданиям. По мнению экспертов, так можно было бы проверять навыки выразительного чтения или риторики, а также заданий творческого характера.

- У устного экзамена - давняя традиция. Выпускники должны уметь и писать, и разговаривать, - высказал мнение руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов по литературе Сергей Зинин.

Директор ФИПИ Оксана Решетникова заявила: введение устной части ЕГЭ по литературе можно рассматривать в рамках перспективной модели.

"Но это явно не вопрос двух лет", - сказала она.

Экзамен на экране

До 2030 года экспенты проведут анализ необходимости и удобства сдачи ЕГЭ и ОГЭ в компьютерном формате. Для этого детально изучат опыт Москвы, где часть предметов после 9 класса сдается на компьютерах.

- Также нужен плотный диалог с регионами, чтобы понять возможности и риски, что ребенку доступно сейчас на любом уроке, чтоб на экзамене он не испытал удвоенный стресс, столкнувшись с новым форматом. Думаю, в перспективе к 2030 году, если регионы будут готовы, можно попробовать, - предложила Оксана Решетникова.

А вот публиковать или нет в открытом доступе демоверсии экзаменационных материалов, решить пока не смогли. Одни эксперты говорили, что публикация провоцирует "натаскивание" на ЕГЭ по определенным предметам, отодвигая обучение по остальной школьной программе на второй план. Другие уверяли: без примеров конкретных заданий, данных в демоверсиях, трудно объяснить и выпускникам, и педагогам, что их ждет на экзамене.

В итоге решили устроить отдельное широкое обсуждение этой конкретной темы.

Два в одном

Единые госэкзамены по математике базового и профильного уровней в ближайшее время могут превратится в один. Предлагается их объединить, но разделить при этом на две разные по сложности части.

Если выпускнику не нужна математика при поступлении в специализированный вуз, то, набрав необходимые для получения аттестата баллы в первой части, он может закончить работу, сдать ее и покинуть пункт проведения экзамена.

- Мы разработаем перспективную модель интегрированного ЕГЭ по математике, апробируем ее в субъектах России и представим к 2026 году итоги, - сообщила Оксана Решетникова. - Только после этого будем говорить о ее вводе в ЕГЭ.

Сегодня ЕГЭ по профильной и базовой математике сдаются в разные дни и оцениваются по-разному: профильный - по стобалльной шкале, базовый - по пятибалльной.

А вот аналогичное предложение для ЕГЭ по русскому поддержки не нашло.

Каждому свое

В ЕГЭ по обществознанию было предложено выделить общую, обязательную для всех выпускников часть, и вариативные модули в зависимости от выбранного в дальнейшем направлении обучения в вузе: философия, социология, экономика, политология, право и тд.

Оказывается, на такое разделение есть запрос от вузов. Аналогичное разделение может появиться и в экзамене по географии. В зависимости от специальности, вузы заинтересованы в проверке знаний выпускников по экономической либо физической географии.

Между тем

Три ЕГЭ для технарей

В следующем году в ведущих технических вузах может стартовать эксперимент. Предлагается принимать технарей по сумме трех ЕГЭ - профильной математики, физики и информатики. Знания по русскому языку при этом тоже учитывать, но по принципу "зачет"/"незачет", установив минимальное количество необходимых для зачета баллов.