Как родителям не переживать из-за отметок школьника

Психолог Викторова: родители не должны брать ответственность за учёбу ребёнка. Часто взрослых настолько заботит успеваемость ребёнка, что каждая «двойка» или «тройка», полученная их чадом, приводит их в отчаяние. Такое отношение не полезно ни родителям, ни детям. И точно не помогает учиться. Рассказываем, как правильно выстраивать отношения со школьниками, чтобы не отбить у них последний интерес к занятиям.

Почему родителям бывает сложно общаться со школьниками

Часто общение родителей с детьми завязано только на учебных вопросах — сделал ли школьник уроки, какие отметки получил и т. п., отметила психолог DocDeti Ольга Викторова.

Родители начинают думать, что, если ребёнок недотягивает по учёбе, это их вина, что нельзя допускать, чтобы их вызывали в школу, и что они должны помогать ребёнку достойно учиться.

Однако самое ценное — не это, а отношения с ребёнком, подчеркнула психолог.

О чём важно помнить родителям

По словам Викторовой, родителям нужно помнить, что образование уже не так сильно коррелирует с успехом в жизни.

Она посоветовала ставить ребёнку реалистичные условия, исходя из необходимого минимума в той стране, где вы живёте. Например, в России необходимый минимум, чтобы можно было учиться дальше или устроиться на работу, — получить аттестат за 9-й класс.

Как избежать конфликтов из-за учёбы

По словам психолога, родители должны поставить ребёнку одну границу: сначала нужно выполнить обязанности (сходить в школу и сделать уроки на уровне базового понимания), а уже потом — развлечения (прогулки, гаджеты и т. п.).

Чем поддержать школьника

Психолог посоветовала родителям придерживаться следующих мыслей:

не по всем предметам нужно выкладываться на 100%;

задача родителей — поставить необходимые границы, но не брать ответственность за учёбу ребёнка на себя;

если помочь ребёнку обнаружить его интересы и увлечения, будет проще расставить приоритеты в учёбе;

гораздо важнее пятёрок — реальное понимание материала и социальный опыт (умение общаться, договариваться, сотрудничать, выходить из сложных ситуаций);

сделайте упор на старания ребёнка, а не на школьную оценку.

Викторова также посоветовала родителям общаться с ребёнком на разные темы, а не только по учёбе. И если совместное приготовление уроков ухудшает отношения, делегировать это либо самому ребёнку (предварительно выстроив процесс), либо репетитору.