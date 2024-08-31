Психолог объяснил, почему не стоит исполнять все детские желания

Это может привести к депрессии и наркомании во взрослой жизни. Ребёнку необходимо иногда испытывать нужду, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» кандидат психологических наук, автор книги «Ментальное здоровье от А до Я» Михаил Хорс.

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«Современным родителям вдалбливают в голову, что наши дети всегда должны быть счастливы, и если это не происходит, то это очень плохо. Это деструктивная социальная программа, которая не соответствует реальности. Всем детям во все времена можно было испытывать нехватку чего-то, где-то что-то недополучать, а современный ребёнок у российского родителя почему-то должен получать всё, что он хочет. Почему родители, а иногда и специалисты, считают, что если ребёнок получает всё, что хочет, то это прекрасно? Ведь это беда большая. У современной молодёжи массовая депрессия, потому что всю жизнь они получали всё, что желали, а теперь им говорят, что взрослая жизнь наступила. Теперь, чтобы им что-то получить, надо поработать. Это их настолько удивляет, пугает, поражает, что они прыгают в депрессию. Кто-то связывается с употреблением психоактивных веществ, кто-то в игры играет, в азартные игры и так далее. Для того, чтобы получить желаемое, надо пахать. Если детям эту реальность не показывать, они не будут готовы к реальной жизни».

Ранее психолог призвал родителей не относиться к детям «как к богам». Преклонение и «тепличное» воспитание формируют нетерпимую к боли и стрессу личность. Чтобы избежать этого, следует приобщать ребёнка к спорту, отметил Михаил Хорс.