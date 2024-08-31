Психолог дал совет родителям, как правильно хвалить ребенка

Мама и папа – первые, кто рассказывает ребенку про его сильные стороны. Однако некоторые родители боятся вырастить избалованного эгоиста и не допускают лишней нежности. Каким он вырастет? А что будет с детьми, которых захвалили? Разбираемся с психологом, гештальт-терапевтом Анной Девяткой.

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Недохвалили

Марина недоверчиво реагирует, когда ей делают комплименты. Девушке привычнее слышать, какая она неказистая и неповоротливая, в общем "не такая". Она старается быть незаметной в компании, ведь в детстве говорили: "Если к тебе проявят внимание, ничего хорошего не жди".

В результате такого воспитания самооценка растоптана. Марина не может построить отношения, так как не понимает, за что ее можно любить. Мужчин, которые делают ей комплименты, она считает опасными, поэтому просит воздержаться от лестных слов. Поклонники же воспринимают такие просьбы как отказ, а девушка хоть и чувствует себя в эмоциональной безопасности, но продолжает быть одна. Мама Марины при этом требует внуков, рассказывая, что у дочери прекрасный покладистый характер и изменять она не будет, потому что "внешностью не вышла".

Такая "похвала" только унижает человека и является видом пассивной агрессии. И, чтобы поверить в себя, Марине придется не только ходить к специалисту долгие годы, но и начать изучать психологию самой, чтобы обнаружить и перестроить деструктивные послания родителей.

Изоляция от реальной жизни

Антипод Марины – Иван, которого хвалили за каждую мелочь. Когда ему стукнуло 25 и нужно строить взрослую жизнь, у него возникли сложности. Молодой человек не понимает, почему ему отказывают идти во всем навстречу. А от этого мужчина несчастен и видит мир исключительно в темных тонах. Ивану кажется, что он жертва несправедливого отношения и на самом деле делает все правильно. Парень и правда пострадал, но не от кого-то извне, а от собственной бабушки.

Он провел с ней все детство, был любимым внуком. Бабушка ходила с ним на детскую площадку, встречала со школы и в любой момент была готова отстоять правоту внука. Поэтому от Ивана старались держаться подальше, лишь бы избежать конфликта.

Дома бабушка его бесконечно нахваливала, и он вырос в иллюзии своего совершенства. Всех, кто считал иначе, называли глупыми и недальновидными, неспособными оценить такое "сокровище". Но когда бабушка умерла и Иван остался один, он не понял, почему мир так жесток и его достоинства отрицаются внешним миром.

К сожалению, такие люди никогда в полной мере не пробовали адаптироваться к происходящему вокруг и не проходили личностный кризис самостоятельно. По этим причинам они легко погружаются в депрессию, начиная бесконечное сражение с миром. И без помощи специалиста справиться им будет крайне непросто.

Крепкая самооценка

Родители Елены боялись ее перехвалить, но вместо холода по отношению к дочери попытались найти баланс. Им хотелось, чтобы она знала о своей красоте и имела чувство собственного достоинства, но при этом оставалась в реальности. Поэтому мама и папа поддерживали ее, много разговаривали с ней о поведении окружающих, подбирали книги и фильмы, которые наиболее ярко демонстрируют человеческую природу. В результате девочка росла в уважении и с другими общалась на равных, без желания преклонить голову или проявить высокомерие.

На пути Елены встречались и хорошие люди, и те, кто хотел причинить ей вред. Но как только она понимала, что ее пытаются использовать или обмануть, заканчивала отношения и продолжала поиск своей компании дальше.

Девушка знает собственные сильные стороны и пользуется ими, а над слабыми продолжает работать. Например, она любит поваляться на диване с попкорном и книгой, отчего иногда набирает лишние кило. Но этот милый изъян Елена компенсирует чувством юмора, жизнелюбием и осознанием "сегодня полежу, а завтра побегаю по делам побольше". Это позволяет ей принимать себя такой, какая она есть, а не грызть до бесконечности за несовершенства фигуры. Плюс девушка сама не скупится на похвалу, подбадривая и воспринимая друзей со всеми их достоинствами и недостатками.

В то же время Елена хоть и открыта к другим людям, но чувствует границу, где делает что-то во вред себе. Поэтому друзья знают, что общение с ней строится по принципу "выигрыш – выигрыш", и если она почувствует что-то не то, то обязательно об этом скажет.

Это и есть тот идеальный баланс, который родителям необходимо закладывать в ребенке с самого детства.

Как правильно хвалить?

Первое и самое главное правило – говорить комплименты важно искренне и акцентируя внимание на том, что действительно нравится в человеке. Смотря на своего ребенка, родители могут требовать многого, забывая, что он только учится чему-то. На детей обрушивается непосильная для их самооценки критика. Стоит пробовать поощрять за сделанное, даже если это что-то небольшое, и подбадривать на будущие свершения: "Ты молодец, движешься в правильном направлении! Для первого раза у тебя получилось замечательно, и я верю, что ты со временем разовьешь свои навыки".

Похвала может выражаться и в виде благодарности. К примеру, вы просите ребенка убрать со стола, и, когда он все сделал, стоит сказать ему: "Спасибо, твоя помощь была очень уместна и приятна". Можно хвалить ребенка за выбор – друзей, увлечений, любимых мультфильмов. Одобряя его действия, родители помогают ему поверить в себя и при этом поддерживают его эго-функцию. Ребенок осознает, что даже если он ошибется, то сможет исправить ситуацию. А главное, понимает, что никто не будет его ругать за просчеты.

Кроме того, похвала служит источником энергии для достижения целей. Тот, кому говорят комплименты, радуется, смущается, чувствует тепло, нежность и благодарность. Этого не нужно бояться, наоборот, такие эмоции важно уметь принимать и выдерживать. А когда родители хвалят ребенка и видят его светящиеся глаза, это и им придает сил.

При этом есть прямая похвала ("молодец, что помыл руки после улицы"), а есть метафоричная, когда мы делаем акцент на дорогой для ребенка вещи. Например: "Какие у тебя классные кроссовки, наверняка ты в них бегаешь как метеор". Также бывает похвала через сравнение с кем-то значимым для ребенка: скажем, супергероем или жизнерадостным мультипликационным персонажем.

Главное, следует помнить: добрые слова, сказанные детям, будут на пользу не только им, но и отношениям в семье в целом.