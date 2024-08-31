Топ фраз, которые можно сказать ребенку вместо ругани

Не бывает детей с идеальным поведением, поэтому важно найти правильный подход к своему чаду. Родителям важно уметь указывать на ошибки и доносить свои мысли.

© Unsplash

Многие папы и мамы говорят такие фразы: «Ну-ка, перестань!», «Срочно исправь двойку!», «Ты плохо убрался в комнате!», «Уйди оттуда!», «Быстро садись за уроки!» Однако они не помогают скорректировать поведение ребенка.

Лучше использовать прием «Я-сообщение». Вам удастся лучше выразить чувства, используя местоимение «я». Вместо фразы «Ты плохо учишься!» лучше скажите «Меня беспокоит большое количество двоек в твоем дневнике». Или вместо фразы «Быстрее вставай!» скажите «Я беспокоюсь за тебя, ведь до уроков осталось мало времени».

Такой подход хорош тем, что формально вы не критикуете ребенка. При этом вы выражаете собственные чувства и не оказываете сильного психологического давления. Малыш, который понимает чувства родителей, становится более послушным, передают «Белновости».

Ранее педагог Виктория Подсухина рассказала, что, чтобы подготовиться к учебе в старшей школе, нужно научиться распределять свое время. По ее словам, также нужно уделить время профориентации. Педагог отметила, что старшеклассникам важно уделять время предметам, которые понадобятся для ЕГЭ.