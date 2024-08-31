Гаджеты и дети: найти баланс, а не запрещать

Современных родителей нередко охватывает паника при виде ребенка с телефоном или планшетом в руках. Однако полностью изолировать детей от гаджетов – уже не выход, считает координатор Совета отцов ВАО Петр Потапов.

© Unsplash

— Электронные устройства – это часть нашей реальности, и важно научить детей правильно ими пользоваться, а не демонизировать их, – уверен Петр Потапов.

Как же найти баланс между реальным и виртуальным миром?

Установите четкие правила и ограничения на использование гаджетов. Обсудите их с ребенком и объясните, почему важно их соблюдать.

Проводите больше времени вместе, занимайтесь общими делами. Семейные прогулки, игры, чтение – все это поможет отвлечься от экранов и укрепить взаимоотношения.

Помогите ребенку найти интересы вне виртуального мира: спортивные секции, творческие кружки, походы с друзьями – пусть жизнь будет насыщенной и увлекательной.

Научите безопасности в сети: расскажите о том, какую информацию нельзя разглашать, как распознать мошенников, к кому обратиться за помощью.