Гаджеты и дети: найти баланс, а не запрещать
Современных родителей нередко охватывает паника при виде ребенка с телефоном или планшетом в руках. Однако полностью изолировать детей от гаджетов – уже не выход, считает координатор Совета отцов ВАО Петр Потапов.
— Электронные устройства – это часть нашей реальности, и важно научить детей правильно ими пользоваться, а не демонизировать их, – уверен Петр Потапов.
Как же найти баланс между реальным и виртуальным миром?
Установите четкие правила и ограничения на использование гаджетов. Обсудите их с ребенком и объясните, почему важно их соблюдать.
Проводите больше времени вместе, занимайтесь общими делами. Семейные прогулки, игры, чтение – все это поможет отвлечься от экранов и укрепить взаимоотношения.
Помогите ребенку найти интересы вне виртуального мира: спортивные секции, творческие кружки, походы с друзьями – пусть жизнь будет насыщенной и увлекательной.
Научите безопасности в сети: расскажите о том, какую информацию нельзя разглашать, как распознать мошенников, к кому обратиться за помощью.
— Помните, что дети копируют наше поведение. Если вы сами постоянно «зависаете» в телефоне, то вряд ли сможете научить ребенка чему-то другому, – добавляет Петр Потапов.