Как собрать правильный школьный набор

Перед новым учебным годом магазины соревнуются за внимание школьников. В итоге канцелярские товары сегодня больше похожи на предметы развлечения. Хорошо это или мешает учебе, узнала «Вечерняя Москва».

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Как поется в главной песне всех первоклассников «тонким перышком в тетрадь» — больше не актуально. Теперь у нас ручки с перьями, да поярче, аляпистые пеналы и пушистые тетради. Увидев такой ассортимент, советский школьник потерял бы дар речи — в 1980-е годы обложка для книги с изображением популярной певицы уже была предметом гордости.

«Но отсутствие ярких тетрадей не мешало ребенку получать знания. Сегодня дети больше настроены на развлечения, — говорит учитель русского языка Татьяна Толкачева. — Мой педагогический стаж — 30 лет, и я убеждена, чем проще канцелярия, тем меньше у ученика времени на баловство во время занятий».

Дневник аж из космоса видно

Школьный дневник остается важным элементом, несмотря на введение электронных. С их помощью ребята учатся планированию и дисциплине. Сегодня можно найти всевозможные дневники. Например, для девочек их украшают блестящими элементами. Дневник с пайетками (мелкая чешуйка из блестящего материала) стоит около 600 рублей. Кстати, в первом классе они вообще не нужны. А второкласснику берите что-то проще. Ведь, скорее всего, поначалу ребенок будет вести не самые аккуратные записи.

Весь в мехах

Тренд — меховые блокноты. Мягкие и яркие. Так и слышится «мам, купи». Цены разные, можно найти и за 500 рублей. Стоит сразу отметить, что школьнику он вряд ли пригодится — есть дневники, тетради и альбомы. Так что блокнот может стать обычным баловством во время уроков.

Пенал, откройся!

Сегодня каких только пеналов не продают. Самый оригинальные, пожалуй, на кодовых замках. Такие стоят от 1000 рублей. Только вот покупать такую вещь ученику начального класса вообще не стоит — пенал может вызвать даже тревожность у ребенка в случае, если он забудет кодовый пароль.

Сейчас улетит

Набор шариковых ручек в виде страуса, да еще и с хохолком из перьев, стоит от 600 рублей. Продавцы уверяют, что конфигурация отлично подходит для правшей, и обещают мягкое и удобное письмо. Перья при этом, вероятно, быстро испортятся, а педиатры уверяют: яркие цвета не способствуют сосредоточенности. Предложите ребенку компромисс: в школе пользуемся обычными ручками, а домой возьмем что-то поинтереснее.

Ластик или шоколад

Ластик с ароматом молочного шоколада и магнитным корпусом стоит от 150 рублей. С одной стороны резинка — стирает простой карандаш на любой бумаге, с другой — магнит, он притягивает мусор. Кажется, изобретение неплохое. Только вот сладкие запахи могут вызвать лишь желание пообедать. Можно предложить ребенку более простой вариант — фигурный ластик в виде сладости в наборе. Можно найти от 100 рублей на маркетплейсах.

Прямая речь

Кристина Садовникова, детский психолог: