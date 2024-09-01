Каким должно быть питание первоклассника

Советами поделилась доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории возрастной нутрициологии ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Мария Гмошинская.

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По ее словам, в школе после детского сада значимых сдвигов в питании не происходит. Дома в выходные и праздники ребенок питается как обычно: завтрак, обед, ужин и 1-2 перекуса (второй завтрак и полдник). Время кормления всегда должно быть примерно одно и то же.

Ежедневно нужно кормить школьника мясом, молочкой, крупами, хлебом, овощами, фруктами, пищевыми жирами в небольшом количестве, 2 раза в неделю - рыбой, 3 раза в неделю - творогом, яйцами, сыром, макаронами, бобовыми.

Специалист советует полностью отказаться от блюд из плохо прожаренного мяса и сырой рыбы, молока без термической обработки, кваса, блюд с уксусом или жгучими специями, утиных и гусиных яиц.

Завтрак у ребенка должен быть обязательно, так как он поддерживает хорошее самочувствие на протяжении 3,5-4 часов. В его составе важны белки - мясо, сыр, творог или яйца, медленные углеводы - хлеб с цельными зернами или отрубями, цельнозерновые хлопья и немного жира - сливочное масло, сыр, молоко.

К примеру, можно приготовить кашу с фруктами или ягодами, омлет с сыром, бутерброд с сыром или отварным мясом на цельнозерновом хлебе или творожную запеканку с некрепким чаем с молоком, какао или злаковым кофе.

На обед родителям рекомендуют приготовить суп, однако не стоит заставлять школьника, если он не хочет.

Воду пить тоже нужно каждый день. Норма детей от 7 до 10 лет - 2-2,2 литра. А вот чай, какао, кофе, соки, нектары и другие сладкие напитки не заменят воду и не утолят жажду. Так, в одной порции сладкой газировки (200 мл) содержится больше половины суточного количества сахара. А в напитках с надписью "без сахара" добавляют подсластители, которые запрещены для детей, а также консервант бензоат натрия.

Эксперт отмечает, что приучать малыша к воде надо с раннего возраста. Достаточно начать с нескольких глотков. Кроме того, воду можно положить ребенку в школу или на прогулку. Чай лучше тоже пить без сахара. Это же относится к кефиру, компотам и морсам.

А недавно самарский психолог рассказал, как помочь ребенку полюбить школу.