Чего нельзя отправлять в родительские чаты

Родительские чаты стали привычной частью жизни. Они помогают организовать учебу и досуг школьника. Здесь можно узнать домашнее задание, расписание, обсудить мероприятия. Однако иногда телефон не умолкает ни днем ни ночью. Постоянные уведомления могут вывести из себя кого угодно. Разбираемся, как сохранить спокойствие.

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Уже завтра во всех образовательных учреждениях пройдут торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Значит, пришло время напомнить о правилах общения в родительских чатах, которые помогут упорядочить информацию и построить конструктивный диалог.

Самое главное: в чате не стоит спамить! Не нужно присылать открытки, картинки, смайлики, недостоверную информацию, видеоролики и провокационные фразы. Все сообщения должны касаться только школы.

Помимо этого, не нужно слать голосовые сообщения. А еще следует определить часы, когда писать в чат не нужно. Например, после 20.00. Можно также ограничить количество сообщений, которые будет разрешено отправлять, поясняет издание «Волга-Медиа.ру».

В родительском чате может быть модератор для разрешения острых ситуаций в общении. В его обязанности также войдет исключение нарушителей правил. Лучше всего, если модератором, будет человек, который раньше не взаимодействовал со школьниками и их родителями.