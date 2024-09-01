Как уберечь ребенка от инфекций в школе

Наступил сентябрь, а с ним и начало учебного года. В этот период у детей повышается риск подхватить вирусное заболевание. О том, какие недуги подстерегают школьников и как детей обезопасить от болезни, «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт сети «Клиники Фомина» Анна Симбирцева.

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По словам специалиста, низкая влажность воздуха может вызывать сухость слизистых оболочек, в частности, полости носа. Из-за этого снижается местный иммунитет, и организм становится более восприимчивым к вирусам. Для профилактики важно проветривать помещения, особенно те, где находится большое количество детей.

«Еще одна отличная идея — частое мытье рук с мылом. Некоторые дети часто касаются лица, а это как раз путь заражения вирусами», — отметила Симбирцева.

Она также подчеркнула, что простуда вызывается многими вирусами, чаще всего риновирусами. Они не слишком опасны, уточнила специалист, лишь в небольшом числе случаев могут быть осложнения, например, ушные инфекции.

«Грипп имеет схожие симптомы, но он более опасен, поскольку может привести к более тяжелым осложнениям, в том числе пневмонии. И в целом грипп протекает с более значимым повышением температуры тела, головной болью, выраженной слабостью, которая может сохраняться до нескольких недель. Важно защититься от заболевания — в идеале привиться от гриппа нужно в сентябре, но можно и позже, вакцинация эффективна в течение всего сезона», — добавила Симбирцева.

Врач уточнила, что для здоровья школьников важны:

Разнообразное питание

Рацион должен содержать овощи и фрукты, источники качественных жиров и белков, цельнозерновые продукты, достаточное количество воды.

Дозированная физическая нагрузка

Многим нравятся игровые виды спорта: это и кардионагрузка, и интересное времяпрепровождение. Спортивные занятия важны для профилактики патологии опорно-двигательного аппарата — ведь школьникам приходится много сидеть. А если занятия спортом проходят днем на улице, то происходит и профилактика нарушений зрения. Для сохранения зрения важно, чтобы ребенок не перенапрягал глаза, также ему должно быть доступно хорошее освещение.

Подходящая учебная нагрузка

Важно следить за тем, чтобы учебная нагрузка подходила ребенку. Нужно стараться не только разнообразить виды деятельности, но и предусмотреть время для отдыха или просто «ничегонеделания».