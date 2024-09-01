Ребенок начал капризничать на улице: маленькая хитрость для родителей

Прогулка с ребенком может стать настоящим кошмаром для родителей, если чадо начинает капризничать. Чаще всего малыш начинает жаловаться, что ему не купили игрушку или что его просто заставили выйти на улицу.

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Есть один психологический трюк, который поможет угомонить ребенка. Родителям нужно отвлечь свое чадо. Достаточно просто предложить необычный способ ходьбы: маршировать или идти вприпрыжку.

Также можно предложить ребенку не наступать на стыки плиток. Он быстро увлечется игрой и забудет о капризах.

Ранее педагог-психолог городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Виктория Губарь рассказала, что благодаря командным играм у детей развиваются навыки общения и разрешения конфликтов. По ее словам, также такие игры развивают выносливость и координацию.

До этого лингвист Диана Белан заявила, что зависимость школьников от соцсетей и компьютерных игр — одна из самых распространенных трудностей для родителей и учителей. По ее словам, согласно концепции Octalysis Framework эксперта Ю-Кая Чоу, существует восемь основных мотиваторов для такой активности, среди которых достижения и сопричастность.