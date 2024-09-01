Ребенок начал капризничать на улице: маленькая хитрость для родителей
Прогулка с ребенком может стать настоящим кошмаром для родителей, если чадо начинает капризничать. Чаще всего малыш начинает жаловаться, что ему не купили игрушку или что его просто заставили выйти на улицу.
Есть один психологический трюк, который поможет угомонить ребенка. Родителям нужно отвлечь свое чадо. Достаточно просто предложить необычный способ ходьбы: маршировать или идти вприпрыжку.
Также можно предложить ребенку не наступать на стыки плиток. Он быстро увлечется игрой и забудет о капризах.
Ранее педагог-психолог городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Виктория Губарь рассказала, что благодаря командным играм у детей развиваются навыки общения и разрешения конфликтов. По ее словам, также такие игры развивают выносливость и координацию.
До этого лингвист Диана Белан заявила, что зависимость школьников от соцсетей и компьютерных игр — одна из самых распространенных трудностей для родителей и учителей. По ее словам, согласно концепции Octalysis Framework эксперта Ю-Кая Чоу, существует восемь основных мотиваторов для такой активности, среди которых достижения и сопричастность.