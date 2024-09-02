10 вариантов школьного обеда для ребенка

Во время занятий ребенку важно поддерживать энергию и концентрацию в течение дня. "Рамблер" предлагает несколько идей для разнообразных и питательных школьных обедов, которые легко приготовить дома.

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Домашние куриные наггетсы с овощами

Куриные наггетсы, приготовленные дома, намного полезнее, чем их магазинные аналоги. Используйте куриное филе, которое можно запанировать в смеси из сухарей и любимых специй, затем запеките в духовке. В качестве гарнира добавьте нарезанные овощи: огурцы, морковь, помидоры черри. Для еще большей пользы можно добавить йогуртовый соус на основе натурального йогурта с зеленью.

Макароны с сыром и брокколи

Классическое блюдо, которое любят многие дети, можно сделать полезнее, добавив овощи. Сварите макароны из твердых сортов пшеницы и приготовьте легкий сырный соус, смешав тертый сыр с небольшим количеством молока. В конце добавьте отварные или слегка обжаренные соцветия брокколи. Такой обед будет сытным и богатым на витамины.

Лаваш с индейкой и овощами

Используйте цельнозерновой лаваш и наполните его ломтиками запеченной индейки, листовым салатом, огурцами и авокадо. Такой рулет удобно брать с собой и он прекрасно насыщает. В качестве дополнения можно положить немного свежих ягод или фруктов.

Домашние мини-пиццы

Испеките небольшие пиццы на основе из цельнозернового теста. Используйте томатный соус, сыр, курицу или индейку, а также овощи, такие как перец, помидоры и шпинат. Дети любят пиццу, а в таком формате это будет не только вкусно, но и полезно.

Рисовые шарики с овощами

Приготовьте рисовые шарики, используя сваренный на пару рис, который можно смешать с тертым сыром и мелко нарезанными овощами (например, морковью и горошком). Сформируйте небольшие шарики и запеките их в духовке. Эти шарики можно легко брать с собой, они удобны для перекуса и богаты углеводами для энергии.

Сэндвич с арахисовой пастой и бананом

Этот сэндвич – классика, которую дети обожают. Используйте цельнозерновой хлеб, намажьте его арахисовой пастой и добавьте ломтики банана. Такой сэндвич содержит полезные жиры, белок и углеводы, что делает его отличным перекусом или дополнением к основному блюду.

Овощные палочки с хумусом

Хумус – это отличный источник белка и клетчатки. Нарежьте морковь, огурцы и сладкий перец на палочки и подайте их вместе с порцией хумуса. Такой обед не только полезный, но и увлекательный – ребенок сможет макать овощи в хумус, что добавляет элемент игры.

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Ягодный йогурт с мюсли

Для сладкого перекуса приготовьте ягодный йогурт. Используйте натуральный йогурт, добавьте свежие или замороженные ягоды и немного мюсли для хруста. Такой десерт понравится ребенку и станет полезной альтернативой магазинным сладостям.

Омлет с сыром и зеленью

Приготовьте легкий омлет с добавлением тертого сыра и зелени. Такой омлет можно сложить в виде рулета и положить в ланчбокс. Он богат белком и будет хорошо удерживать чувство сытости до конца дня.

Фрукты и орехи

Не забудьте добавить в обед свежие фрукты, такие как яблоко, груша или виноград, а также немного орехов. Это простой и полезный перекус, который обеспечит энергией и поддержит внимание ребенка на уроках.

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