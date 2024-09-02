Педагог дала советы, как привить ребенку любовь к чтению

Научить детей читать нетрудно, сложнее привить любовь к этому хобби. Ведь книгам приходится конкурировать за внимание ребенка с соцсетями, онлайн-играми, мессенджерами и другими развлечениями в сети. Редактор художественной литературы группы компаний «ЛитРес» Анна Данилина дала советы, как заинтересовать ребенка чтением.

«Вместо того чтобы отчитывать ребенка, что книга так и лежит нетронутая, задумайтесь, часто ли ребенок видит вас за чтением? Если вы скроллите только ленты шортс или новостей, почему требуете другого от сына или дочери? Начните читать сами, делитесь с ребенком впечатлениями о прочитанном, рассказывайте, какие сказки любили в детстве, какие истории помогли найти ответы на тревожащие вопросы. Так вы сделаете книги источником знаний и радости, частью вашей жизни и общения. Кстати, правило работает не только с чтением, но и с любым занятием, которым вы хотите увлечь детей», — объяснила она.

Также не заставляйте читать то, что любите сами.

«Может, ребенок вместо приключений индейцев в прериях зачитается историями про поиски сокровищ или путешествия во времени? Посмотрите, какие мультфильмы и кино любят дети, попробуйте найти подобное в книгах. Задавайте вопросы напрямую: что бы тебе хотелось сейчас узнать? Не обходите вниманием комиксы и графические романы, особенно если ребенок только начинает читать», — рекомендовала эксперт.

Каждый вечер перед сном, через день или только по выходным — находите время, чтобы посидеть за книгой вместе. Особенно если чтение пока не приносит ребенку особой радости. Проявите терпение и понимание. Если он устал за день, но продвинуться по тексту нужно, почитайте вслух по очереди или разыгрывая диалоги по ролям. Это весело и сближает.

«После прочтения беседуйте о поворотах сюжета, интересуйтесь мнением ребенка. Задавайте вопросы, как бы он поступил на месте героев и почему, делитесь своим мнением. Особенно это касается книг из школьной программы, которые читать нужно, а понять в юном возрасте сложно. Так вы не только вспомните классику, но и покажете ребенку, что вы рядом и готовы помогать и объяснять», — добавила Данилина.

Все чаще можно услышать мнение, что именно школьная программа по литературе отбивает желание читать. Списки книг устарели, и некоторые произведения (вроде эпопеи «Война и мир» или романа «Обломов») стоит убрать, чтобы облегчить жизнь школьникам.

«Не соглашусь: если все упрощать, что в итоге останется? Другой вопрос — неплохо добавить произведения современных авторов и поменять подход к чтению классики, и тут многое зависит от учителей и родителей. Последним хочется сказать: вспомните себя, наверняка и вам что-то не нравилось читать на уроках, но вы справились, а во взрослом возрасте пересмотрели отношение ко многим книгам, увидели в них гораздо больше смыслов, опоры и подсказок для жизни. Помогите своим детям, сделайте чтение не повинностью, а доброй семейной традицией», — сказала эксперт.

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