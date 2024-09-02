Запрет на дреды и темную подошву: что школы требуют от учеников

В преддверии нового учебного года ТАСС изучил рекомендации и положения по внешнему виду в школах Москвы и области, среди них — требования к цвету подошвы обуви и запреты на челку ниже бровей, лак для ногтей и яркие цвета в одежде.

Обувной формат

"Обувь на светлой подошве или такая обувь, которая не оставляет черных полос на полу", — говорится на сайте одной из московских школ.

Это требование — не редкость. Многие положения о школьной форме содержат в себе отдельные пункты о том, как конкретно должна выглядеть правильная обувь: высота каблука, цвет, вид.

Помимо повсеместных рекомендаций не надевать спортивные кеды или кроссовки в случаях, если это не урок физической культуры, администрации школ также не рекомендует носить казаки, обувь с каблуком и высокие сапоги. В некоторых случаях имеются достаточно строгие требования и к фурнитуре на обуви: отсутствие ярких и блестящих элементов, в том числе узоров, застежек.

Сдержанность в цветах и деталях

Помимо запрета на "кричащие" цвета в одежде, администрация школ также просит выбирать форму без ярких нитей, накладных карманов и молний. Отдельно прописан пункт о запрете надписей на любых языках, рисунков и декоративных элементов.

В некоторых школах требования к внешнему виду еще более строгие: никакой косметики и лака для ногтей, пирсинга. Также запрещается окрашивание волос в неестественный цвет и челка ниже бровей. В разряд запретов отдельно выделены африканские косички, дреды и декоративное выбривание волос.

Во многих случаях также описана разрешенная длина юбок: где-то она обозначена как "не выше колен", другие же указывают конкретную длину от колен, например, "не выше 8-10 см". В качестве рекомендации школьниц просят не выбирать для юбок длину "макси", в целях техники безопасности.

Добровольный стандарт

Ранее глава Роскачества Максим Протасов заявлял, что стандарт ГОСТ для школьной формы будет утвержден в 2024 году, а вступить в силу должен в середине 2025 года. А уже в августе руководитель Росстандарта Антон Шалаев сообщал, что ГОСТ могут принять в течение сентября и он будет включать такие параметры, как способность пропускать воздух и удерживать влагу, высокую прочность, устойчивость к катышкам. В ведомстве подчеркивали, что ГОСТ станет маркером качества для потребителя, но никак не инструментом контроля. Школы будут определять фасон и цвет формы для своих учеников, а производители сами решать – ориентироваться ли им в своем работе на ГОСТ или нет.