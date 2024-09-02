Как снизить у ребенка тягу к сладкому

Роскачество: дети чаще переедают сладким из-за нехватки сытной еды в рационе. Все малыши любят сладости, но, как известно, сахар и всё, что делают с его добавлением, здоровью ничего хорошего не приносит. Поэтому родители стараются разными способами ограничить потребление таких вкусностей. Но добиться желаемого результата получается не всегда. Разбираемся, как снизить у ребёнка тягу к сладкому.

Как отучить ребёнка от сладкого

Как рассказали эксперты Роскачества, чтобы сформировать правильные пищевые привычки у ребёнка, не стоит акцентировать внимание на десерте. Сладости не должны быть подарком или наградой за хорошие оценки или доеденный суп. Подобные продукты должны восприниматься так же, как и котлета, и салат, и каша.

Обычно дети переедают сладким, если в их рационе не хватает сытной пищи, уточнили специалисты. А ещё они напомнили, что лучший десерт — это ягоды и фрукты в определённом количестве.

Как сформировать полезные пищевые привычки у ребёнка

ограничивайте добавленный сахар;

следите за количеством соли;

тщательно мойте продукты и выбирайте щадящие способы их обработки;

уважайте вкусовые предпочтения ребёнка;

не используйте еду в воспитательных целях.

В этом материале «Секрет» рассказал, обязательно ли детям есть суп и если да, то какой лучше.