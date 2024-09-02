За какой партой нужно сидеть школьникам с миопией

«Все дети имеют риски развития миопии, даже те, у родителей которых хорошее зрение. Поэтому я советую родителям 1 раз в полгода/год проверять зрение у ребенка. Дети часто молчат, не говорят родителям о том, что плохо видят. Могут стесняться носить очки, могут просто не понимать, что именно происходит», – отметила детский врач-офтальмолог многопрофильного стационара ЦОМиД Магнитогорска Ксения Яковенко.

Специалист рекомендует детям с миопией сидеть за второй-третей партами.

По статистике рост показателей заболеваемости школьников с миопией в Магнитогорске происходит именно в период учебного года. Это связано с нагрузками на глаза, малоподвижным образом жизни, а также увлечением детей гаджетами.

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