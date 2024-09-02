В Роспотребнадзоре рассказали, как обезопасить школьников от болезней

Чтобы защититься от болезней, школьнику нужно регулярно мыть руки, пишет «МК в Питере» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. По словам специалистов, соблюдение правил личной гигиены поможет избежать вирусных инфекций в начале учебного года.

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"Ребенку следует напомнить о необходимости всегда мыть руки после улицы, перед приемом пищи и после посещения туалета. Важно использовать мыло и тщательно очищать руки в течение 20–30 секунд, уделяя внимание также чистоте ногтей", — поделились в ведомстве.

Специалисты добавили, что школьнику стоит пользоваться только личными столовыми приборами и посудой и не пить воду из-под крана. К тому же ребенка нужно научить прикрывать рот и нос платком при чихании и кашле, а также избегать общения с теми, у кого наблюдаются симптомы простуды.

Важно вовремя вакцинировать школьника перед началом учебного года и убедиться в том, что необходимые прививки от таких болезней, как коронавирус, грипп, туберкулез, гепатит В, корь и столбняк, сделаны, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

К тому же необходимо поддерживать у школьника здоровый рацион питания, в котором есть мясо, рыба, молочные продукты, овощи, фрукты, зелень, крупы и орехи, а фастфуда и сладкой газировки стоит избегать, указали в ведомстве. Там же напомнили о необходимости занятий спортом и закаливании.

"Регулярные прогулки на свежем воздухе и качественный сон также важны для здоровья ребенка. Оптимальная продолжительность сна для школьника составляет 9–10 часов. В летний период дети часто ложатся поздно, поэтому к началу учебного года стоит постепенно приучить ребенка засыпать в 10 вечера, чтобы легче адаптироваться к новому режиму", — подытожили специалисты.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках своей поездки в Кызыл посетил новую среднюю общеобразовательную школу № 20 имени Героев Отечества и рассказал школьникам, что с него не нужно брать пример в плане организации рабочего дня. По словам главы государства, перед визитом в школу он поспал всего лишь четыре часа. Учеников же президент призвал спать как минимум по восемь часов.