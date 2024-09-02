Минздрав дал рекомендации по безопасному использованию гаджетов учениками

Минздрав представил рекомендации по безопасному использованию гаджетов учениками. Документ опубликован на официальном сайте ведомства. Родителям порекомендовали приобретать для детей смартфоны, а не кнопочные телефоны, и выбирать модели с более низким уровнем излучения.

Эксперты подчеркнули, что важно избегать разговоров, когда устройство находится на зарядке, а также в экранированных пространствах, вроде подземных переходов и метро. Чтобы снизить мощность излучения во время разговора, специалисты рекомендовали подносить устройство к уху только через 10-20 секунд после начала вызова. Во время сна телефон лучше выключать или держать на расстоянии двух метров от головы. Носить телефон рядом с телом в ведомстве не рекомендовали. Лучше делать это в сумке или рюкзаке.