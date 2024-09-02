В первый день учебного года более 13 тысяч первоклассников Кабардино-Балкарии стали участниками аудиоминуток безопасности

Во всех школах Кабардино-Балкарии на торжественных мероприятиях, посвященных началу нового учебного года, наряду с поздравлениями и напутственными словами от представителей органов образования прозвучали выступления сотрудников Госавтоинспекции МВД по Кабардино-Балкарской Республике. Аудиоминутки, слушателями которых стали более 13 тысяч первоклассников всех районов республики, были посвящены безопасности детей на дорогах. Сотрудники Госавтоинспекции поздравили школьников, родителей и педагогов с началом нового учебного года и с Днем знаний и предупредили, что необходимо не только хорошо учиться, но еще соблюдать Правила дорожного движения Российской Федерации. Автоинспекторы призвали родителей пройти вместе с детьми маршрут безопасности, рассказать юным пешеходам значение дорожных знаков и разъяснить порядок действий в сложной дорожной ситуации. Напоминая правила для пассажиров, выступающие сказали, что при движении в транспортном средстве необходимо использовать детское кресло и пристегнуться ремнем безопасности. В завершение выступления стражи порядка напомнили родителям, что для ребенка необходимо быть, в первую очередь, примером ответственного и дисциплинированного поведения на дороге и в транспорте. Полицейские поздравили детей с началом нового учебного года, пожелали хороших знаний, отличных оценок и безопасных дорог.