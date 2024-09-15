Шесть полезных привычек для начала учебы

Лето — прекрасное время для отдыха и веселья, но не стоит забывать о подготовке к новому учебному году. Вместе с преподавателем и основателем онлайн-школы «Точка Знаний» Андреем Шелудько "Рамблер" собрал несколько полезных привычек, которые помогут успешно вернуться к школьным занятиям в сентябре.

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Планировать время

В период с сентября по май школьники проходят через самые сильные умственные и физические нагрузки. Чтобы не сидеть над уроками по ночам и успевать учиться и отдыхать в течение дня без ущерба для здоровья, настроения и режима сна, очень важно научиться правильно организовывать свое время.

Начать планировать дни можно заранее –– составьте распорядок дня, в котором все активности будут четко зафиксированы и распределены между отдыхом и занятиями. Длительное напряжение и неправильный режим дня может быстро привести к выгоранию, а это скажется на мотивации к обучению в целом.

Кроме того, соблюдение режима помогает развить навыки самоорганизации и ответственности, которые очень полезны в учебе. Если ребенку удастся научиться планировать время летом, он сможет не только безболезненно начать учебный год, но и не будет выпадать из продуктивного состояния, что сделает учебу еще более эффективной в новом году. Андрей Шелудько Преподаватель и основатель онлайн-школы

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Повторять изученное

Полный отказ от учебы летом чреват последствиями: три месяца — это действительно большой срок с точки зрения образовательного процесса, за это время ребенок может частично забыть изученное. При этом школьная программа построена таким образом, что прохождение новых тем, особенно в точных науках, подразумевают уверенное владение прошлыми. Ощутимые пробелы приведут к серьезным трудностям уже в самом начале учебного года.

Поэтому стоит ввести в привычку регулярное повторение школьной программы. Для этого будет достаточно пары часов занятий в неделю, самое важное — регулярность.

Такая привычка существенно способствует развитию у ребенка самостоятельности, поощряет умение эффективно распределять время, а также учит принимать решения, которые влияют на успех в долгосрочной перспективе.

Читать (банально, но факт)

Чтение — навык, необходимый на протяжении всей жизни. Найдите книги, комиксы или статьи на темы, которые точно заинтересуют вашего ребенка. Обязательно ходите вместе в книжные магазины или библиотеку, чтобы он мог самостоятельно выбирать то, что ему по душе.

Читайте вместе и затем обсуждайте прочитанное. Попробуйте ввести это в привычку хотя бы на 20-30 минут ежедневно. Хвалите себя и ребенка, когда получается достичь регулярности. Заниматься письмом Многие из нас в детстве вели личные дневники, а это на самом деле отлично развивает когнитивные способности и мышление в целом. Подарите ребенку красивый блокнот и предложить записывать в нем свои мысли, заметки, короткие рассказы, письма друзьям или родственникам — все, что угодно. Андрей Шелудько Преподаватель и основатель онлайн-школы

Это может быть всего 10-15 минут в день, но и этого хватит, чтобы улучшить орфографию, грамматику и почерк. Еще это хороший способ, чтобы периодически снимать стресс и напряжение и экологично выражать свои эмоции. Вы можете также предлагать интересные темы для написания сочинений и помочь своему чаду развить креативность.

Тренировать память

Чтобы поддерживать интеллектуальную активность ребенка, предлагайте ему различные игры и головоломки. Пазлы, шахматы, логические задачи, кроссворды или настолки. Также в интернете есть множество детский порталов и сайтов с интерактивными играми для развития мышления, тренировки памяти и логики.

Поддерживать чистоту за рабочим столом

Научите ребенка поддерживать порядок на своем рабочем месте. Можно выделить время, например, раз в неделю, для совместного наведения порядка в его уголке: выбросить ненужные бумаги, организовать книги и канцелярские принадлежности. Позвольте ребенку самому выбрать и составить удобную систему хранения. Так он сможет почувствовать себя ответственным, а порядок поспособствует более продуктивной учебе и лучшей концентрации.