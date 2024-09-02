Как распознать начало компьютерной зависимости у ребенка

Компьютер может превратиться из рабочего инструмента в объект зависимости, а дети могут начать проводить за ним до 70-90% времени. О том, как распознать начало компьютерной зависимости и у кого она чаще развивается, рассказал aif.ru эксперт Общественной Палаты России, глава наркологической и психиатрической клиники, кандидат медицинских наук Руслан Исаев.

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Он пояснил, что игровая зависимость, как и любая другая, не возникает "на пустом месте", для нее всегда есть предпосылки.

Во-первых, есть зависимый тип личности. На его формирование влияют многие факторы, в их числе - социальные. генетика, семейная система, детские психотравмы. Если у ребёнка есть склонность к чрезмерному увлечению компьютерными играми, девайсами, то можно предположить, что есть вероятность формирования в будущем других форм зависимости.

Во-вторых, развитие зависимости, как правило, начинается после какого-то реального события, психотравмирующей ситуации. Если что-то произошло дома, в школе, во дворе, ребёнок испытывает сильный стресс. Игра превращается в "душевную анестезию". А дальше она затягивает сильнее. В связи с этим важно быстро распознать проблему. На начальных этапах состояние ребенка можно будет выровнять с помощью психотерапии. Если зависимость "дала корни", то может понадобиться консультация психиатра и медикаментозное лечение.