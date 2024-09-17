Развиваем чувство стиля у ребенка: пять советов

Многие думают, что люди уже рождаются с чувством стиля, особым вкусом, умением создавать и продумывать образы, но это совсем не так. На самом деле, вопреки распространенному мнению, чувство стиля – это не врождённый талант, а навык, который можно и нужно развивать. Особенно хорошо, если начать уделять этому время с самого детства, ведь так вы поможете ребёнку не только привить хороший вкус, но «разбудить» свой творческий потенциал и, возможно, открыть новое увлечение.

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В этой статье звездный стилист Алина Нгуен рассказала о том, как развить у ребенка чувство стиля, поделилась своим опытом и дала несколько полезных советов.

Превратите выбор одежды в игру

Как известно, игры – лучший способ научить малыша новому: многие навыки и знания приходят именно через них.

Сделайте из обычного выбора одежды настоящий показ мод: примеряйте различные наряды, сочиняйте образы для себя или даже для игрушек, устраивайте домашние шоу. А для большей вовлечённости можно предложить разные варианты дополнения образа: интересные аксессуары или необычные цвета, которые сделают внешний вид ярче.

Помните, здесь особенно важно давать ребёнку свободу выбора: пусть он самостоятельно придумает, что ему надеть, подберёт интересные сочетания так, как сам их видит. Не менее интересный способ раскрыть творческий потенциал – игры с вырезанной одеждой, где малыш сможет самостоятельно сочетать элементы одежды на игрушке. Когда-то дети играли с картонными куклами, а сейчас появились классные «одевалки» на магнитах. Алина Нгуен Звездный стилист

Ещё одной хорошей альтернативой для детей постарше может стать шитье. Создание одежды для кукол и даже для себя также помогает развивать творческие способности. Это своего рода прикладное искусство, которое может принести много радости и пользы.

Развивайте насмотренность

Совместный просмотр мультфильмов, обсуждение нарядов героев, изучение стиля и моды на примере кино, – все это способствует развитию у детей эстетического интеллекта, то есть умения разбираться в стилизации, видеть интересные решения и сочетать необычные вещи.

К примеру, я поняла, что рождена для стиля ещё в детстве, когда смотрела мультики, а во взрослом возрасте уже проанализировала, что мне тогда нравилось. Самое яркое воспоминание – мультфильм «Принцесса-лебедь», а именно сцена, где принцессы меняли наряды один за другим – я долго и увлечённо рассматривала детали. «Какая необычная принцесса в пышном платье, напоминающем рыцарскую броню». Тогда я подумала, как же это круто: она такая жёсткая и сильная, но в то же время очень женственная. Спустя много лет, как раз 2 года назад, Balenciaga выпустили коллекцию рыцарских костюмов. Я смотрела на них и просто восхищалась - да, вот это стиль! Алина Нгуен Звездный стилист

Рисуйте вместе

Мы занимаемся развитием эстетического взгляда вместе с дочкой, обращаем внимание на красивые цветовые сочетания в природе.

Когда на улице красивый закат, мы рассматриваем его, наслаждаемся видом и запоминаем. А когда мы рисуем вместе, она пытается повторить увиденное, используя определённые оттенки, в чём я ей и помогаю. Я стараюсь не говорить, что какой-то цвет некрасивый, а, наоборот, учу её, какие цвета лучше сочетаются друг с другом. Алина Нгуен Звездный стилист

Дайте свободу выбора

Даже у самых маленьких модников должно быть право голоса. Дайте ребёнку возможность выбирать одежду самому, и пусть даже это будет в рамках предложенных вами вариантов.

Важно не критиковать выбор и, самое главное, не давить на детей, а вести диалог. Негативные комментарии из серии «Это не сочетается» или «Это выглядит плохо» могут убить желание экспериментировать. Вместо критики попробуйте обсудить его выбор, задавая вопросы, которые могут помочь лучше понять предпочтения.

У меня был опыт разбора стиля подростков: мы ходили на шоппинг вместе с родителями. Это один из самых сложных случаев, так как у родителя и ребёнка совершенно разное представление о стиле и внешнем виде. В таких случаях я всегда стараюсь объяснить родителям, что важно позволять подростку самостоятельно делать выбор, только так мы можем добиться наилучшего результата. Алина Нгуен Звездный стилист

Будьте примером

Ни для кого не секрет, что дети учатся на примере своих родителей, поэтому одно из важнейших правил – следить за своим собственным стилем.

Разговаривайте о базовых элементах одежды, создании капсульного гардероба, о сочетаемом и несочетаемом, дайте ребёнку базу для размышления.