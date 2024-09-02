Психолог назвал причину страхов у школьников в начале учебного года

Психолог Шиманская назвала причину страхов у школьников в начале учебного года
Обесценивание чувств ребенка и ассоциация школы с конфликтом дома приводят к нежеланию ребенка ходить в учебное заведение, сказала газете ВЗГЛЯД доктор психологии Виктория Шиманская, комментируя рекордно низкое количество школьников, которые радуются началу учебного года.
Специалисты Фонда общественного мнения провели соцопрос, по результатам которого оказалось, что за последние 18 лет зафиксировано самое низкое число школьников, испытывающих радость в связи с началом учебного года. Родители 37 % учеников полагают, что их дети встретили 1 сентября «скорее без радости».
«Скорее всего такие результаты связаны с тем, что в целом тревожность очень сильно повышается. Поэтому родители должны уделить состоянию школьника особое внимание. И здесь, в первую очередь, нельзя обесценивать его чувства», – говорит Шиманская.
Она поясняет, что это самая частая ошибка родителей. Видя, как школьник после летних каникул отправляется на учебe без радости, не стоит вести с ним панибратскую беседу в стиле: «Да ладно тебе, каждый год ходил и нормально». Таким образом взрослый как бы показывает непринятие эмоций ребенка.
По словам специалиста, очень важно узнать, от чего именно ученик испытывает переживания: кто-то переходит в среднюю школу и его пугает этот новый уровень, кто-то идет в новый класс или школу, а кто-то испытал тяжелый опыт в предыдущем году и новый его тоже пугает.
Задача родителя в этом случае – проанализировать вместе с ребенком ситуацию, сделать выводы и в зависимости от ситуации дать ребенку совет во взаимоотношениях с одноклассниками, оказать эмоциональную поддержку, помочь с изучением конкретного предмета или подсказать, как наладить коммуникацию с учителем.
«Вторая наиболее частая ошибка связана с тем, что именно школа – это повод для конфликта между родителями и детьми. Родители решают много бытовых задач – это зарабатывание денег, уборка дома, приготовление еды и т.д. И если ребенок не справляется со своими заданиями, то это вызывает раздражение у родителей. Взрослым в данной ситуации очень важно понять, почему неудачи ребенка в учебе приводят к негативу. Как правило, родители, опираясь на свой опыт, сталкивается с обманутыми ожиданиями в отношении способностей ребенка, поскольку считают, что обучение должно ему даваться легко и выполняться самостоятельно», – делится психолог.
В таком случае родителям следует пересмотреть свое отношение к своей оценке обучения школьника, продолжает собеседница. Возможно, им стоит задуматься о найме репетиторов или о записи на дополнительные занятия. Все это необходимо преподносить в позитивном ключе, чтобы у школьника не было негативных ассоциаций.
«И еще родителям очень важно понять, что необязательно, чтобы ребенку нравились все предметы, даже если он еще в начальной школе, и уж тем более в средней. А в старшей важно помочь определить его таланты и наибольший интерес к тем или иным дисциплинам. Пусть это будет всего один предмет», – объясняет Шиманская.
Психолог подчеркивает, что изучение любимого предмета не должно заканчиваться на прочитанном параграфе. Родителям необходимо вместе с ребенком уделить этим дисциплинам особое внимание, как бы подкрепляя интерес ребенка к обучению. Например, если это история, то можно продолжить ее изучение походом в музей, литературу закрепить совместным просмотром экранизации по прочитанному произведению, если иностранный язык – провести время за мультфильмом, фильмом или сериалом с русскими субтитрами и так далее.
Ранее Шиманская в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснила важность создать ощущение праздника для школьников в День знаний. По ее словам, настрой ребенка в этот день зависит не только от того, как к торжественной линейке в честь начала учебного года подготовится школа, но и от внимания родителей к ученику.