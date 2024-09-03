Ключевое отличие «предварительных» схваток от родовых

После 36 недель беременности появляются «подготовительные» схватки, рассказала NEWS.ru акушер-гинеколог Химкинской клинической больницы Эмма Овнанян. По ее словам, наблюдается до пяти нерегулярных сокращений матки в день. Эксперт добавила, что за несколько дней до родов они становятся чаще, но пока не приносят женщине дискомфорта.

Часто женщины, рожавшие в первый раз, путают предродовые схватки с родовыми. Необходимо помнить — если схватки не становятся постоянными и более продолжительными, то, как правило, это вовсе не предвещает начала родов, — пояснила Эмма Ованян.

Одними из самых явных признаков начавшихся родов являются алые выделения в любом количестве и подтекание вод, заявила ранее Эмма Овнанян. Врач подчеркнула, что также о начале родов свидетельствуют сильная боль в животе, повышение температуры тела до 37,5 градуса и выше.

Девушки не могут забеременеть по ряду причин, одна из которых — стресс, сообщала главврач, акушер-гинеколог высшей квалификационной категории Московской академической клиники ЭКО Нино Какучая. Также проблема может заключаться в бесплодии. Здоровье партнера в вопросе беременности играет отдельную роль.