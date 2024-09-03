Подготовка к учебному году обошлась родителям дороже, чем годом ранее

Подготовка к новому учебному году обошлась россиянам дороже, чем годом ранее
Подавляющее большинство (92,8%) родителей учеников российских школ потратили на подготовку к начавшемуся учебному году больше, чем годом ранее. Почти половина из них потратила на одежду, канцелярские принадлежности, репетиторов и прочее от 20 000 до 40 000 рублей. Это показало исследование «Актион Образование» (входит в группу Актион), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».
Почти все родители, принявшие участие в опросе, — 96,2% — отметили, что основные затраты связаны с одеждой к началу учебного года. Больше половины — 50,3% — потратили на школьную форму от 10 000 рублей до 50 000 рублей и выше.
Почти половина опрошенных родителей — 49,7% — отметила высокую стоимость канцелярских принадлежностей. Около трети — 36,2% — потратили на них от 5 000 до 10 000 рублей.
Каждый четвертый родитель — 27,6% — также отметил высокую стоимость услуг репетиторов для подготовки к школе.
Более 41% респондентов сообщили, что суммарно потратили на подготовку к учебному году от 20 000 до 40 000 рублей. Примерно каждая четвертая семья — 28,2% — уложились в сумму до 20 000 рублей.
Более 16% опрошенных родителей потратили от 40 000 до 50 000 рублей. Более 7% и вовсе потратили свыше 70 000 рублей.
В сумму до 10 000 рублей уложились всего 5% родителей.
«Родителям следует помнить о том, что на школьной форме лучше не экономить, чтобы не пришлось ее менять в середине учебного года. При выборе качественной школьной формы смотрите, чтобы в ее составе были смесовые ткани. Они хорошо впитывают влагу, мало мнутся и скатываются. При выборе канцтоваров учитывайте их практичность в работе и ГОСТ-стандарты. Яркие, красочные тетради с декоративными вставками могут не соответствовать качеству, а стоимость будет выше», — прокомментировала Екатерина Комарова, эксперт «Актион Образование».