Подготовка к учебному году обошлась родителям дороже, чем годом ранее

Подавляющее большинство (92,8%) родителей учеников российских школ потратили на подготовку к начавшемуся учебному году больше, чем годом ранее. Почти половина из них потратила на одежду, канцелярские принадлежности, репетиторов и прочее от 20 000 до 40 000 рублей. Это показало исследование «Актион Образование» (входит в группу Актион), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Почти все родители, принявшие участие в опросе, — 96,2% — отметили, что основные затраты связаны с одеждой к началу учебного года. Больше половины — 50,3% — потратили на школьную форму от 10 000 рублей до 50 000 рублей и выше.

Почти половина опрошенных родителей — 49,7% — отметила высокую стоимость канцелярских принадлежностей. Около трети — 36,2% — потратили на них от 5 000 до 10 000 рублей.

Каждый четвертый родитель — 27,6% — также отметил высокую стоимость услуг репетиторов для подготовки к школе.

Более 41% респондентов сообщили, что суммарно потратили на подготовку к учебному году от 20 000 до 40 000 рублей. Примерно каждая четвертая семья — 28,2% — уложились в сумму до 20 000 рублей.

Более 16% опрошенных родителей потратили от 40 000 до 50 000 рублей. Более 7% и вовсе потратили свыше 70 000 рублей.

В сумму до 10 000 рублей уложились всего 5% родителей.