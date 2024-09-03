Cамые опасные для школьников виды сумок и рюкзаков

Сумки через одно плечо или с одной ручкой могут нанести вред здоровью школьника, предупредил заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Рамил Шахвеледов. В беседе с NEWS.ru он объяснил, что такой вид ноши может спровоцировать искривление позвоночника и сколиоз.

Ношение сумки через одно плечо приводит к неравномерному распределению веса, что может вызвать искривление позвоночника и сколиоз. Сумки с одной ручкой также приводят к неравномерной нагрузке и могут вызвать боли в спине и плечах, — отметил врач.

Кроме того, нежелательны мягкие сумки без жесткой спинки. По словам эксперта, они не обеспечивают необходимую поддержку и могут деформироваться под тяжестью учебников, что увеличивает нагрузку на спину.

Ранее Роспотребнадзор предупредил, что соблюдение правил личной гигиены поможет избежать вирусных инфекций в начале учебного года. К тому же необходимо поддерживать у школьника здоровый рацион питания, в котором есть мясо, рыба, молочные продукты, овощи, фрукты, зелень, крупы и орехи, а фастфуда и сладкой газировки стоит избегать, указали в ведомстве. Там же напомнили о необходимости занятий спортом и закаливании.