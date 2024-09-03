Педиатр рассказал, какие виды рюкзаков опасны для школьников

Сумки через плечо или с одной ручкой могут причинить вред здоровью школьника. Подобный вид ноши может спровоцировать искривление позвоночника и сколиоз. Об этом рассказал заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Рамил Шахвеледов, пишет NEWS.ru.

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«Ношение сумки через одно плечо приводит к неравномерному распределению веса, что может вызвать искривление позвоночника и сколиоз. Сумки с одной ручкой также приводят к неравномерной нагрузке и могут вызвать боли в спине и плечах», – сказал врач.

Также не стоит приобретать мягкие сумки без жесткой спинки. По мнению специалиста, они не обеспечивают необходимую поддержку. Кроме того, они могут деформироваться под тяжестью учебников, что повышает нагрузку на спину.