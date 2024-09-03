Почему не стоит успокаивать ребенка телефоном

Когда ребенок начинает капризничать, самый простой способ успокоить его — дать гаджет. Многие родители прибегают к этому способу решения проблемы, однако ученые предупреждают о последствиях такого подхода.

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Канадские и венгерские ученые провели исследования и выяснили, что родители постоянно дают капризничающим детям смартфоны или планшеты. Это простой способ остановить истерику.

Наблюдения за детьми велись с разницей в один год. Ученые заключили, что дети, которых успокаивали гаджетами, через год хуже контролировали свои эмоции. Смартфоны не решают проблему, а просто успокаивают ребенка.

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