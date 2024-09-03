Названы самые частые школьные травмы у детей

Чаще всего школьники получают во время уроков ссадины и ушибы
Почти 40% школьных травм — ушибы и ссадины. Такие данные получила компания «АльфаСтрахование», проанализировав данные по полисам страхования детей от несчастных случаев за прошлый год. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.
Чаще всего дети получали травмы на переменах, играя с одноклассниками — 38%, травмы получены на физкультуре — 29%, в группе продленного дня — 17%.
По степени тяжести: 17% — ушибы, 15% — ссадины различного характера, 31% — переломы, 19% — сотрясения мозга.
«Несмотря на существующие в школах правила поведения, ограничения на активные игры и бег по коридорам на переменах, дети несомненно умудряются травмироваться в самых непредсказуемых ситуациях. С началом учебного года нагрузка на медиков кратно возрастает», — прокомментировал Денис Титов, директор департамента страхования имущества физических лиц «АльфаСтрахование».