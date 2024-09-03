Названы самые частые школьные травмы у детей

Почти 40% школьных травм — ушибы и ссадины. Такие данные получила компания «АльфаСтрахование», проанализировав данные по полисам страхования детей от несчастных случаев за прошлый год. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

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Чаще всего дети получали травмы на переменах, играя с одноклассниками — 38%, травмы получены на физкультуре — 29%, в группе продленного дня — 17%.

По степени тяжести: 17% — ушибы, 15% — ссадины различного характера, 31% — переломы, 19% — сотрясения мозга.