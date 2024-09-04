Как помочь ребенку найти общий язык со сверстниками

В сентябре тысячи школьников сели за парты. Так они начинают долгий путь, на котором столкнутся со сложностями не только при изучении предметов, но и при социализации в новом коллективе.

Что ждет ребят, которые перешли в новую школу или класс? Как помочь им скорее социализироваться и найти друзей? Об этом мы поговорили с руководителем Центра трудных подростков, психотерапевтом Анной Хоботовой.

Как формируется самооценка ребенка?

Анна Хоботова: Изначально в семье. Если ребенка хвалить за нарисованный рисунок, поделку, уделять внимание его способностям, а на ошибки указывать мягко, он растет уверенным в себе и в социуме ему быстрее и легче найти общий язык, подойти знакомиться самому и легче пережить отказ в дружбе. Родителям следует рассказать ребенку о существовании собственного мнения, личных границах и умении их отстаивать спокойно, но уверенно. В таком случае он не попадет под дурное влияние, избежит конфликтов.

Поясните, что общение должно быть конструктивным - без агрессии, навязывания себя, но и без самоизоляции. Это оградит его от буллинга, психологической травли в новом социуме. Жертвами травли становятся как ребята с низкой самооценкой, не умеющие ответить и постоять за себя, иногда с внешними отличиями (лишний вес, физическое нездоровье, низкий социальный статус семьи), так и ребята яркие, красивые, выделяющееся в классе со знаком плюс. Отличники, чемпионы, гордость школы вызывают у других зависть, злость и желание самоутвердиться за их счет, поэтому на них сыплется град подколов, издевок, иногда доходит до физической расправы.

Как часто дети сталкиваются с травлей?

Анна Хоботова: К сожалению, сегодня это затрагивает почти каждое учебное заведение. Уровень тревоги в обществе, семье, среди детей и подростков растет. Понять, что ваш ребенок - жертва травли, нелегко, но можно, и реакция должна быть незамедлительной. Очень часто ребята скрывают это от своих родителей. Одним стыдно рассказать подробности, другие боятся быть наказанными за испорченный ранец или разбитый телефон. И все же в случаях, когда ребенок стал замкнутым, неразговорчивым, подавленным, очень эмоционально реагирует на какие-то сообщения, приходит домой с испорченными вещами, в ссадинах и синяках, у него пропадают деньги, а внятного ответа вы не можете получить, с большой долей вероятности он подвергается травле.

В первую очередь, необходимо попытаться поговорить об этом, мягко, но настойчиво. Если он закрывается, попытаться выяснить подробности у авторитетных для ребенка лиц, с кем выстроены доверительные отношения. Или обратиться к психологу. Часто подростку легче рассказать самые неприятные и болезненные вещи именно чужому человеку, располагающему к себе.

Далее, безусловно, вы должны защитить своего ребенка, выяснить, как реагирует учебное заведение на травлю. В случае необходимости перевести в другую школу и, конечно, проработать психологическую травму со специалистом. Порой кажется, что последствия буллинга не так страшны. Но они могут стать тяжелой травмой, которая негативно, а возможно, даже трагически скажется на его дальнейшей судьбе. Травля в школе, неприятие подростка, унижение может стать непреодолимым препятствием для формирования личности, построения дружеских, любовных отношений, карьеры, а иногда и спусковым крючком к зарождению жесткости и желанию мстить.

С какими еще проблемами может столкнуться подросток?

Анна Хоботова: Сегодня интернет является неотъемлемой частью обучения, развития, поиска новой информации, но вместе с тем и огромной опасностью. За последний год определилось три устрашающие тенденции девиации у детей в возрасте от восьми лет.

Первая - игровая зависимость, уход в виртуальный мир как способ справиться с агрессией, неприятием в школе, обидами. В компьютерных играх ребенок смел и крут так, как хотелось бы в жизни. Проходя уровни один за другим, он не только повышает настроение, но и получает игровую зависимость. Это имеет различные последствия: нарушение работы опорно-двигательного аппарата и желудочно-кишечного тракта, ослабление зрения, игнорирование правил гигиены, вплоть до полной социопатии. Или таких проступков в будущем, как трата крупных сумм денег (очень часто родителей или других родственников) на интернет-казино и ставки на спорт.

Вторая опасность - растущее количество групп экстремистского характера в социальных сетях. Детям и подросткам обещают небольшие суммы за изготовление взрывчатого материала или иную экстремистскую деятельность. Несовершеннолетние не осознают до конца, что ими руководят и умело манипулируют, представляясь друзьями и втираясь в доверие. Однако подростки, достигшие 14 лет, несут полную уголовную ответственность за свои поступки и действия.

Третья опасность - сайты знакомств и различные чаты, группы в соцсетях, где в отношении несовершеннолетних совершают противоправные действия сексуального характера. Девочек и мальчиков иногда принуждают и шантажируют, вовлекают в пересылку интимных фото и видео, переписку интимного характера, в проституцию и участие с порносъемках.

Как уберечь ребенка от этих опасностей?

Анна Хоботова: Обезопасить детей от этих явлений на сто процентов невозможно, но ограничить доступ, контролировать времяпрепровождение в интернете можно и нужно. И здесь следует четко разъяснять детям, что это желание не влезть в его личное пространство и жизнь, а защитить.

Приводите примеры из своей жизни, случаи якобы с детьми своих коллег, говорите о тех или иных страшных последствиях необдуманных, глупых поступков. Подросток должен четко понимать, что найти друга в интернете практически невозможно, ты его не видишь, не осязаешь, а найти врагов и манипуляторов и стать их жертвой очень легко.

Если вы заметили, что ребенок прячет свои гаджеты, срочно выходит со страниц в соцсетях при вашем появлении, бурно реагирует на ваш интерес к этому, заметили откровенные фото и видео, переписку со странным содержанием, переговоры со взрослыми незнакомыми вам людьми, действуйте сразу. Выясняйте, с кем он общается, в каких соцсетях, группах и чатах состоит, с кем говорит по телефону.

Если подозреваете, что его вовлекают в экстремизм, порноиндустрию или совершают иные противоправные действия, обращайтесь в правоохранительные органы. Тем самым вы оградите от неприятностей и своего ребенка, и других детей.

Стоит ли родителям бояться интернета

Надо учиться формулировать правила дополненной реальности, а у школьника должно быть ощущение, что он защищен. Никто не запрещает ребенку выходить на улицу только потому, что там ездят машины и работают светофоры. Взрослые учат его правилам, показывают, как безопасно жить в современной среде. Так и с интернетом. Это хоть и дополненная, но реальность. И в ней тоже надо уметь ориентироваться. Есть признаки, которые могут свидетельствовать о том, что подросток подвергается кибербуллингу. Родители должны насторожиться, если у него резко меняется настроение. Если он часто отказывается идти в школу, много спит. Телефон старается спрятать, свою страничку в соцсетях скрывает. Дети, не подозревая об опасности, часто публикуют свои номера телефонов в сети. А для мошенников это приманка. Номер телефона может попасть в даркнет, к преступникам, совершающим в отношении детей противоправные действия. Демонизировать интернет, конечно, не стоит, ведь это наше будущее. Главное, чтобы родители не пустили все на самотек, относились к формированию правил поведения в сети так же серьезно, как и в реальной жизни.