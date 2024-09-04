Родители рассказали, в какие кружки планируют записать детей в этом году

Больше половины (56%) школьников посещают дополнительное образование в частной организации, в государственной — 42%. Это показало исследование Anketolog.ru и PR-агентства Mediacom.Expert, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Популярными кружками и секциями россияне назвали танец и хореографию (22%), изобразительное творчество (22%), игровой и командный спорт (19%), индивидуальный спорт (18%), единоборства (17%), информатика и программирование (13%).

Больше трети школьников посещают один кружок, два — 36%, три — 18%, более четырех — 10%.

Чаще всего кружки и секции посещают дети в средней школе от 10 до 12 лет (32%). Среди детей от 13 до 14 лет — 22%, и среди старших школьников от 15 до 17 лет — 22%. Дети в начальной школе посещают кружки чуть реже: от 8 до 9 лет — 21%, от 6 до 7 лет — 19%, до 5 лет — 13%.

Большинство (87%) родителей принимают активное участие в занятиях ребенка в кружках и следят за результатами этой деятельности (88%). Взаимодействуют с педагогом — 73%, ищут информацию о кружках и других активностях — 64%. Больше половины (57%) помогают выполнять домашние задания с кружков. Четверть (27%) присутствуют на дополнительных занятиях.

При выборе кружков и секций родители ориентируются на: отзывы друзей и знакомых, чьи дети занимаются в этой организации, или их детьми (44%); официальные сайты организации, кружка или секции (37%); интернет-форумы, социальные сети (36%); общение с педагогами детского сада, школы, где обучается ребенок (26%).

Больше всего на выбор кружка и секции влияет интерес и желание ребенка (64%), квалифицированные педагоги (48%), территориальное расположение (45%), хороший психологический климат в коллективе (42%), форма обучения (41%), талант и способности ребенка (41%) и полную и достоверную информацию об обучении (39%).

В среднем треть (32%) родителей тратят на дополнительное образование ребенка от 5 000 до 10 000 рублей в месяц. Менее 5 000 рублей — 31%, от 10 000 до 15 000 рублей — 13%, бесплатно — 11%, от 15 000 до 20 000 рублей — 7%, более 20 000 рублей в месяц тратят 7% родителей.

В целом родители довольны дополнительным образованием своего ребенка, по 10 балльной шкале они оценивают ее на 8,6 баллов.

Больше половины (60%) респондентов в целом положительно относятся к онлайн-обучению и считают, что такой формат подходит их ребенку (53%).

У 40% опрошенных ребенок проходил обучающие онлайн-курсы в рамках дополнительного образования. Чаще всего это были курсы по иностранному языку (33%), программирование и IT (25%), подготовка к экзаменам (22%), занятия, связанные с хобби (16%), и академические курсы по учебной дисциплине (14%).

Несмотря на это, большинство (70%) опрошенных родителей не согласились бы перевести своего ребенка на онлайн-формат обучения, в рамках дополнительного образования.

Помимо кружков 31% школьников занимаются с репетитором.

87% родителей положительно оценивают успеваемость своих детей в образовательных учреждениях. При этом половина школьников (52%) пользуются услугами репетитора для повышения успеваемости по предмету, для подготовки к экзаменам — 37%, репетиторские услуги по разным предметам — 33%, подготовка к школе — 18%, помощь с домашними заданиями — 16%, помощь логопеда или дефектолога — 14%.

Два часа в неделю с репетиром проводят 28% школьников, три часа — 19%, четыре часа — 16%, шесть часов — 9%, пять часов — 7%, один час — 5%.

28% школьников изучают иностранный язык в рамках дополнительного образования, в основном – английский.

Самые популярные предметы для репетиторства: математика — 52%; иностранный язык — 49%; русский язык — 35%; литература — 9%; химия – 8%; физика — 8%.