Психолог рассказала, почему дети могут не хотеть в школу после каникул

Дети могут испытывать грусть из-за окончания летних каникул, если в школе они сталкивались с травлей или другим негативным опытом. Об этом "Москве 24" рассказала директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук.

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По ее словам, ребенок может не говорить о своих переживаниях родителям, если между ними нет доверительных отношений. На наличие подобных проблем могут указывать снижение аппетита, нарушение сна, высыпания на теле.

"Ребенок может часто плакать без причины, замкнуться, ни с кем не разговаривать или давать какие-то односложные ответы. Надо выяснить, что этому способствует, так как это явно панический страх снова пережить какую-то опасную ситуацию в школе", - отметила Смолярчук.

При появлении таких признаков психолог советует попытаться выяснить причину такого поведения, поделиться историями из собственной школьной жизни и попробовать дать советы. Кроме того, иногда может помочь смена коллектива. Эксперт добавила, что школьники могут грустить после окончания каникул из-за сложной учебной программы. В этом случае она советует родителям помочь восполнить пробелы в знаниях.

Основатель онлайн-школы ЕГЭ insperia, старший эксперт ЕГЭ по русскому языку Анна Солдаева до этого рассказала "Газете.Ru", что после летних каникул многим ученикам сложно вновь войти в учебный ритм, потому что тело и ум привыкли к расслаблению. По мнению Солдаевой, важно не бросаться с головой в учебу, начинать возвращение к учебной рутине лучше постепенно.