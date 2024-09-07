Чем опасен домашний пирсинг и как поговорить об этом с ребенком

Опасные наборы для пирсинга стали популярны среди российских подростков. Школьники массово скупают на маркетплейсе дешевые наборы и самостоятельно делают себе проколы, после которых могут начаться серьезные проблемы со здоровьем. MIR24.TV поговорил с экспертами о том, чем чревата тенденция моды и как быть, если ребенок настаивает на пирсинге?

© Mir24.TV

Заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники ГБУЗ Московской области «Видновская КБ», заместитель председателя Союза молодых врачей Московской области Рамил Шахвеледов говорит, что на маркетплейсах подобные наборы оказываются низкокачественными, а самостоятельное выполнение процедуры влечет массу нежелательных последствий.

В опасные для здоровья и жизни наборы для пирсинга входят дешевые украшения и игла для прокалывания. В отзывах к покупкам сообщается, что игла приходит в обычном зип-пакете, а это подтверждает отсутствие стерильности, при этом сам инструмент оказывается плохо заточенным или погнутым.

«Низкокачественные материалы, из которых выполнены дешевые наборы для пирсинга, могут привести к аллергическим реакциям, например, сильным отекам, покраснениям, зуду. При худшем развитии сценария – анафилактическому шоку», – уточняет Рамил Шахвеледов.

Эксплуатировать такие инструменты медик категорически не рекомендует. Повторное использование тупых или плохо заточенных игл, которые застревают в коже, приводят к травматизации и рубцеванию. Рамил Шахвеледов подчеркивает: отсутствие стерильности подобных инструментов может вызвать заражение крови или инфицирование с последующим развитием абсцесса и сепсиса.

«Такие процедуры должен выполнять исключительно специалист, который прошел соответствующее обучение. Родителям стоит усилить контроль за детьми, несмотря на все модные тенденции», – поясняет заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники ГБУЗ Московской области «Видновская КБ», заместитель председателя Союза молодых врачей Московской области Рамил Шахвеледов.

Детская мода очень динамична и часто непредсказуема, как считает детский, подростковый и семейный психолог Лариса Кононова. Дети и подростки всего класса или нескольких параллельных вдруг одновременно увлекаются музыкальной группой, стилем одежды или игрушкой. Для родителей это может выглядеть странным или финансово обременительным, а вот для детей – важным. По их словам, нельзя выглядеть «своим», если у тебя нет «вот такого брелка на ранце» или «такой вот шапки».

«Большинство массовых детских или подростковых увлечений безобидно. Но недавно появившееся увлечение самодельным пирсингом отнюдь не безобидно, дети наносят себе повреждения, покупая дешевые наборы для пирсинга, прокалывая кожу тупыми иглами в тех местах, где этого нельзя делать», – поясняет Лариса Кононова.

Что же делать маме или папе, которые нашли у ребенка набор для пирсинга, купленный на маркетплейсе? Вот несколько советов от семейного психолога:

Спокойно поговорите с ребенком, спросите, что он собирается с этим набором делать?

Стоит поинтересоваться, кто из знакомых ребят уже сделал пирсинг самостоятельно, откуда это увлечение пришло в круг друзей ребенка?

Спросите, зачем ребенку пирсинг? Если получите ответ: «Чтобы быть как все. Чтобы со мной дружили», значит, пирсинг – не главная проблема!

Помогите ребенку справиться с главной трудностью: найти своих людей, товарищей по интересам, друзей.

Лариса Кононова считает, что детям важно объяснить: любые манипуляции с телом требуют знаний и подготовки, пирсинг – не исключение. Поэтому пирсинг могут делать только специалисты в специальных местах. Если ребенок очень настаивает на пирсинге, то отведите его в пирсинг-салон.