Для подростков и родителей запустили проект о сексуальном образовании

LIFE.ru запустил проект «Есть нюанс» для подростков и их родителей. В рамках этого проекта эксперты ответят на неудобные и пикантные вопросы молодежи, например о том, как подготовиться к первому сексу. Как отметила сексолог Елена Толстая, для начала нужно понять собственную степень готовности к этому.

Самое важное — вы должны задать себе вопрос, хотите ли вы этого на самом деле. Потому что если у вас есть страх либо хотя бы небольшие сомнения, то лучше от этого первого раза прямо сейчас отказаться, — объяснила она.

Подросткам расскажут, например, зачем пользоваться средствами с SPF, считается ли нормой спонтанная эрекция. Специалисты обсудят темы панических атак, лишнего веса и взаимоотношений со сверстниками.

Проект ориентирован на просвещение молодежи в различных сферах жизни, а также на их родителей, которые смогут без стеснения обсудить неудобные вопросы с детьми. Подростки анонимно задавали интересующие их вопросы в опросе от LIFE.ru.

Ранее психолог Александра Яковлева рассказала, что подростка нужно уважать, слушать и поддерживать, чтобы выстроить с ним доверительные отношения. По ее словам, в переходном возрасте ребенка необходимо воспринимать как отдельную личность.