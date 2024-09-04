Четыре ошибки, которые часто совершают родители

На родителей подростков ложится двойная нагрузка в вопросе воспитания. Переходный период всегда дается непросто, и часто мамы и папы совершают одни и те же ошибки. Вот самые распространенные из них.

Гиперопека. Не старайтесь оградить детей от совершения ошибок. Из таких подростков вырастают взрослые, которые потом боятся принимать решения, поэтому они начинают зависеть от чужого мнения.

Не старайтесь оградить детей от совершения ошибок. Из таких подростков вырастают взрослые, которые потом боятся принимать решения, поэтому они начинают зависеть от чужого мнения. Один на один с трудностями. Иногда ситуации у подростков настолько сложные, что они не могут с ними сами разобраться. Родителям необходимо убедиться, что их чадо способно самостоятельно выходить из передряг.

Иногда ситуации у подростков настолько сложные, что они не могут с ними сами разобраться. Родителям необходимо убедиться, что их чадо способно самостоятельно выходить из передряг. Проявление неуважения. Переходный период ребенка сопровождается его непослушанием. И когда вы о чем-то просите его, он может дерзить в ответ. Постарайтесь в таких ситуациях не оскорблять и не унижать ребенка.

Переходный период ребенка сопровождается его непослушанием. И когда вы о чем-то просите его, он может дерзить в ответ. Постарайтесь в таких ситуациях не оскорблять и не унижать ребенка. Недооценивание проблем. У подростка свои проблемы — экзамены, ссоры с одноклассниками, контрольные в школе, поступление. Когда он рассказывает об этом, не обесценивайте его проблемы, пугая его ценами в магазине или счетами за коммуналку. Проявите сочувствие.

Ранее сообщалось, что не бывает детей с идеальным поведением, поэтому важно найти правильный подход к своему чаду. Родителям важно уметь указывать на ошибки и доносить свои мысли.