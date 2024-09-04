Четыре ошибки, которые часто совершают родители

На родителей подростков ложится двойная нагрузка в вопросе воспитания. Переходный период всегда дается непросто, и часто мамы и папы совершают одни и те же ошибки. Вот самые распространенные из них.
- Гиперопека. Не старайтесь оградить детей от совершения ошибок. Из таких подростков вырастают взрослые, которые потом боятся принимать решения, поэтому они начинают зависеть от чужого мнения.
- Один на один с трудностями. Иногда ситуации у подростков настолько сложные, что они не могут с ними сами разобраться. Родителям необходимо убедиться, что их чадо способно самостоятельно выходить из передряг.
- Проявление неуважения. Переходный период ребенка сопровождается его непослушанием. И когда вы о чем-то просите его, он может дерзить в ответ. Постарайтесь в таких ситуациях не оскорблять и не унижать ребенка.
- Недооценивание проблем. У подростка свои проблемы — экзамены, ссоры с одноклассниками, контрольные в школе, поступление. Когда он рассказывает об этом, не обесценивайте его проблемы, пугая его ценами в магазине или счетами за коммуналку. Проявите сочувствие.
Ранее сообщалось, что не бывает детей с идеальным поведением, поэтому важно найти правильный подход к своему чаду. Родителям важно уметь указывать на ошибки и доносить свои мысли.