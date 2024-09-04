Как помочь ребенку вернуться в школу без стресса

Начался новый учебный год, но после затяжных каникул школьникам очень сложно привыкнуть к обновленному распорядку дня и настроиться на получение знаний. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, как помочь детям и подросткам безболезненно вернуться к обучению.

© Вечерняя Москва

По словам психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, самое важное в начале учебного года — равномерно распределить нагрузку, чтобы ребенок не испытывал стресс.

— То есть не стоит сразу бросаться с головой в учебу, отправлять детей на всевозможные кружки, спортивные секции и дополнительные занятия с репетиторами. Стоит расширять нагрузку постепенно и делать частые перерывы в учебе для того, чтобы избежать вероятности резкого переутомления. Если после каникул сразу увеличить нагрузку, возникнет переутомление и эмоциональное выгорание, — пояснил эксперт.

Не стоит забывать про физические нагрузки, которые позволяют ребенку отвлечься от школьной рутины и разгрузить мозг, считает собеседник «ВМ».

— Ежедневно необходимо делать физические упражнения, заниматься гимнастикой или любыми другими видами спорта. Такие занятия являются сменой деятельности, разгружают голову и снимают напряжение у детей и подростков, — сообщил Вилков.

Также очень важно в самом начале года нормализовать распорядок дня. Таким образом у ребенка будет время для отдыха, и он успеет восстановить силы перед занятиями, сказал психотерапевт.

— Отходить ко сну лучше в одно и то же время, исключив вероятность засыпания в разное время. Для полноценного отдыха также стоит ограничить просмотр телевизора, гаджетов и компьютеров. Это перегружает мозг цифровой информацией и не позволяет ребенку отдыхать, — объяснил Вилков.

При этом очень важно поощрять школьников за успешно выполненные задания, напомнил специалист.