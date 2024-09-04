Терапевт назвала продукты, которые должны быть в обеде школьника

Терапевт Видновской больницы Лилия Музафарова поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» советами о правильном рационе школьника. По словам эксперта, питание должно быть разнообразным и полноценным, включая белки, жиры, углеводы и витамины.

Основу рациона составляют овощи, мясо, рыба, яйца, молочные продукты и фрукты.

Важно также предложить ребенку воду объемом не менее 200 мл и негазированные напитки без кофеина.

В качестве перекуса подойдут фрукты, орехи, печенье, цельнозерновые хлебцы и выпечка.