Терапевт назвала продукты, которые должны быть в обеде школьника
Терапевт Видновской больницы Лилия Музафарова поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» советами о правильном рационе школьника. По словам эксперта, питание должно быть разнообразным и полноценным, включая белки, жиры, углеводы и витамины.
Основу рациона составляют овощи, мясо, рыба, яйца, молочные продукты и фрукты.
Важно также предложить ребенку воду объемом не менее 200 мл и негазированные напитки без кофеина.
В качестве перекуса подойдут фрукты, орехи, печенье, цельнозерновые хлебцы и выпечка.